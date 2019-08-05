Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?
Новости Сингапура. Популярная сингапурская блогер в шутку показала, как выглядят девушки-геймеры на самом деле, и как они выглядят в представлении парней. Пользователи соцсетей шутку оценили.
«Такое у вас представление о девушках-геймерах? Пролистните, чтобы немного приблизиться к реальности», – написала Черил Элисон Лим на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/cherzinga
Геймеры посмеялись и похвалили девушку за попытку отобразить реальность. Также комментаторы написали, что аналогичная разница есть между стримером и обычным игроком.
Фото: instagram.com/cherzinga
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