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Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?

05 августа 2019 09:20
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Новости Сингапура. Популярная сингапурская блогер в шутку показала, как выглядят девушки-геймеры на самом деле, и как они выглядят в представлении парней. Пользователи соцсетей шутку оценили.

«Такое у вас представление о девушках-геймерах? Пролистните, чтобы немного приблизиться к реальности», – написала Черил Элисон Лим на своей странице в Instagram.

Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?-1

Фото: instagram.com/cherzinga

Геймеры посмеялись и похвалили девушку за попытку отобразить реальность. Также комментаторы написали, что аналогичная разница есть между стримером и обычным игроком.

Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?-4

Фото: instagram.com/cherzinga

Кстати, недавно мы рассказывали о самых ожидаемых видеоиграх 2019-2020 года.

Чем порадуют The Last of Us: Part II, ремейк Final Fantasy VII и Cyberpunk 2077 – можно узнать здесь.

# Компьютерные игры # калейдоскоп # Черил Элисон Лим # Фотофакт

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