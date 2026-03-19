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Германия столкнулась с масштабными забастовками в транспортной сфере

19 марта 2026 06:48
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Германия столкнулась с масштабными забастовками в транспортной сфере, которые привели к серьезным нарушениям в работе общественного транспорта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия столкнулась с масштабными забастовками в транспортной сфере-2

В аэропорту Берлина накануне отменили и задержали более 400 рейсов, почти 60 тысяч пассажиров не смогли вылететь вовремя. В Саксонии на несколько дней приостановили движение трамваев и автобусов. В Гамбурге общественный транспорт не будет функционировать целые сутки, а в девяти городах Баварии остановились автобусы и поезда. Причина протестов – разногласия по вопросу оплаты труда. Пока переговоры не принесли результата.

# Протесты # Германия

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