Германия столкнулась с масштабными забастовками в транспортной сфере, которые привели к серьезным нарушениям в работе общественного транспорта по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Берлина накануне отменили и задержали более 400 рейсов, почти 60 тысяч пассажиров не смогли вылететь вовремя. В Саксонии на несколько дней приостановили движение трамваев и автобусов. В Гамбурге общественный транспорт не будет функционировать целые сутки, а в девяти городах Баварии остановились автобусы и поезда. Причина протестов – разногласия по вопросу оплаты труда. Пока переговоры не принесли результата.