Под мальчика. Новая стрижка Елизаветы Боярской взволновала интернет
Елизавета Боярская поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым фото. На нем актриса демонстрирует новую короткую стрижку.
На двух опубликованных черно-белых фото у Елизаветы Боярской короткая небрежная стрижка. Актриса предполагала ажиотаж относительно прически, поэтому в подписи к фото уточнила, что это парик.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на такой эксперимент с внешностью. Некоторые отметили, что Боярская с любой стрижкой выглядит превосходно. Другие же попросили актрису не воплощать данный эксперимент с прической в жизнь.
Фото: instagram.com/lizavetabo
В марте этого года Полина Гагарина тоже пробовала кардинально изменить образ. Что из этого вышло – смотрите по ссылке.