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Под мальчика. Новая стрижка Елизаветы Боярской взволновала интернет

05 августа 2019 08:45
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Елизавета Боярская поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым фото. На нем актриса демонстрирует новую короткую стрижку.  

На двух опубликованных черно-белых фото у Елизаветы Боярской короткая небрежная стрижка. Актриса предполагала ажиотаж относительно прически, поэтому в подписи к фото уточнила, что это парик.  

Под мальчика. Новая стрижка Елизаветы Боярской взволновала интернет-1

Фото: instagram.com/lizavetabo

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на такой эксперимент с внешностью. Некоторые отметили, что Боярская с любой стрижкой выглядит превосходно. Другие же попросили актрису не воплощать данный эксперимент с прической в жизнь.  

Под мальчика. Новая стрижка Елизаветы Боярской взволновала интернет-4

Фото: instagram.com/lizavetabo

В марте этого года Полина Гагарина тоже пробовала кардинально изменить образ. Что из этого вышло – смотрите по ссылке

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская

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