Под мальчика. Новая стрижка Елизаветы Боярской взволновала интернет

Елизавета Боярская поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым фото. На нем актриса демонстрирует новую короткую стрижку.

На двух опубликованных черно-белых фото у Елизаветы Боярской короткая небрежная стрижка. Актриса предполагала ажиотаж относительно прически, поэтому в подписи к фото уточнила, что это парик.