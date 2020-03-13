Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался.
Как рассказала Анджела Келсей на странице в Facebook, одной ночью она услышала скрип двери, ведущей в спальню. Сначала женщина подумала, что это её сын Леннокс, поэтому она повернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в кровать.
Фото: facebook.com/angelamkelsay
Однако Анджела увидела нечто странное. Над полом парили рот и глаза. Затем это что-то приблизилось к женщине.
Фото: facebook.com/angelamkelsay
«Нашему дому 120 лет. Пол скрипит, даже если вы просто ПОСМОТРИТЕ на него неправильно. Но это что-то не издавало ни звука», – продолжила рассказывать Келсей.
Фото: facebook.com/angelamkelsay
Анджела решила, что перед ней демон, поэтому нужно срочное вмешательство высших сил.
Фото: facebook.com/angelamkelsay
Пока женщина размышляла, нечто приблизилось. Келсей поняла, что надеяться на помощь высших сил не приходится и нужно попробовать применить физическое воздействие. В этот момент она услышала шёпот: «Мама?»
Фото: facebook.com/angelamkelsay
Оказалось, что это всё-таки был Леннокс. На мальчике была пижама, рисунок которой светится в темноте. Женщина сделала для себя несколько выводов. Во-первых, у её малыша задатки ниндзя, раз он способен передвигаться бесшумно. Во-вторых, если она вновь будет покупать предмет одежды, светящийся в темноте, это следует запомнить.
Фото: facebook.com/angelamkelsay
Недавно мы рассказывали о противоположной ситуации.
Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына – подробнее здесь.