Прямой эфир

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась

13 марта 2020 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался. 

Как рассказала Анджела Келсей на странице в Facebook, одной ночью она услышала скрип двери, ведущей в спальню. Сначала женщина подумала, что это её сын Леннокс, поэтому она повернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в кровать. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -1

Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Однако Анджела увидела нечто странное. Над полом парили рот и глаза. Затем это что-то приблизилось к женщине. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -4

Фото: facebook.com/angelamkelsay 

«Нашему дому 120 лет. Пол скрипит, даже если вы просто ПОСМОТРИТЕ на него неправильно. Но это что-то не издавало ни звука», – продолжила рассказывать Келсей.   

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -7

Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Анджела решила, что перед ней демон, поэтому нужно срочное вмешательство высших сил. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -10

Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Пока женщина размышляла, нечто приблизилось. Келсей поняла, что надеяться на помощь высших сил не приходится и нужно попробовать применить физическое воздействие. В этот момент она услышала шёпот: «Мама?»   

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -13

​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Оказалось, что это всё-таки был Леннокс. На мальчике была пижама, рисунок которой светится в темноте. Женщина сделала для себя несколько выводов. Во-первых, у её малыша задатки ниндзя, раз он способен передвигаться бесшумно. Во-вторых, если она вновь будет покупать предмет одежды, светящийся в темноте, это следует запомнить. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась -16

​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Недавно мы рассказывали о противоположной ситуации.

Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Турист использовал в душе конфету вместо мыла и остался разочарован
13 марта 2020 09:28

Турист использовал в душе конфету вместо мыла и остался разочарован

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса
13 марта 2020 09:10

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться
13 марта 2020 06:53

И снова «чёрная» пятница. Показываем в 13 фотографиях, к чему следует подготовиться