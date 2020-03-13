Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась

Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался.

Как рассказала Анджела Келсей на странице в Facebook, одной ночью она услышала скрип двери, ведущей в спальню. Сначала женщина подумала, что это её сын Леннокс, поэтому она повернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в кровать.