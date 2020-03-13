Турист использовал в душе конфету вместо мыла и остался разочарован

Американец приехал в Великобританию и остановился в отеле. Там он нашёл конфету, которую ошибочно посчитал мылом.

Как сообщает Daily Mail, в номере на подушке мужчина увидел кондитерское изделие, которое посчитал мылом. Американец пошёл в душ и попытался воспользоваться подарком отеля, но обнаружил, что чистящие свойства изделия оставляют желать лучшего.

«Вы должны сделать что-то с тем коричневым кусочком мыла, который вы положили на каждую из наших кроватей. Мало того, что мыло было слишком твёрдым и оставляло маслянистый след, так ещё и раскололось, прежде чем я начал мыться. Бывали у меня отшелушивающие скрабы и получше», – написал мужчина в отзыве.

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Пользователи соцсетей, увидев это, очень удивились и объяснили американцу, что это и не мыло было, а нечто вроде ириски. В комментариях также появились производители кондитерского изделия, которые сказали, что их конфеты лучше использовать в качестве пищи.

Сотрудники другого отеля посмеялись и пообещали, что теперь рядом с угощениями будут оставлять табличку с надписью: «Внимание! Это нужно есть, а не использовать в качестве средства гигиенты в душе».

К слову, мужчина отнюдь не первый человек, столкнувшийся с разочарованием.