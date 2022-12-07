Мужчине разрешили быть скучным на работе и выплатили три тысячи евро

Француза, которого уволили за то, что он был слишком скучным на работе, оправдал суд, а еще признал, что компания, где он работал, дала неверное определение слову «веселье». Оно нарушает права человека.
Француза, которого уволили за то, что он был слишком скучным на работе, оправдал суд, а еще признал, что компания, где он работал, дала неверное определение слову «веселье». Оно нарушает права человека.
Фото: blog.pokupon.ua
Мужчина работал старшим советником в парижской консалтинговой компании, которая известна своим веселым подходом к работе. Администрация фирмы устраивала обязательные к посещению вечеринки, чтобы поднять командный дух и чтобы работники не становились скучными, пишет New York Post. Как стало известно, организация заставляла сотрудников выпивать в конце недели и даже предоставляла алкоголь. Вечеринки были по праву названы жесткими: нужно было имитировать половой акт с коллегами и называть друг друга разными прозвищами.
После этого мужчина сказал, что ему не нравятся такие развлечения. Он отметил, что имеет право не принимать приглашения на подобные вечеринки. В 2015 году его уволили на основании профессионального несоответствия. В компании объяснили, что причинами увольнения стало и то, что мужчина слишком скучный, поэтому с ним трудно работать.
Фото: eventspro.ru
Но только в 2022 году парижский суд встал на его сторону и постановил, что экс-сотрудник воспользовался своим правом на свободу слова и воздержался от хождений на вечеринки, которые связаны с беспорядочными половыми связями и другими формами эксцессов. В итоге суд пришел к выводу, что компания нарушает основное право гражданина на достоинство и уважение частной жизни. А также обязал компанию выплатить бывшему сотруднику компенсацию в три тысячи евро, однако мужчина требует еще 461 тысячу евро – его иск рассматривается.
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