Изучают 3D-моделирование и даже конструируют роботов. Как ученики осваивают современные технологии в одной белорусской школе

Образование будущего уже в Беларуси. Как развить интерес школьника к точным наукам? Шесть STEM-центров и три выезда мобильного STEM-класса организованы в Минской области за последний год. Назар и Глеб – ученики Негорельской средней школы. Юные программисты совсем недавно открыли для себя мир робототехники, но уже успели заявить о себе на областных конкурсах.

Назар Жук, ученик 4 «А» класса Негорельской средней школы № 1:

Я занимаюсь робототехникой и программирую роботов. Я занимаюсь здесь час-полтора и работаю со своим напарником Глебом.

Глеб Зубок, ученик 4 «А» класса Негорельской средней школы № 1:

Мы участвовали в конкурсе «Дорога в будущее», там мы создавали игру Pac-Man.

STEM-подход – одна из мировых тенденций в современном образовании. Наука, технологии, инженерия, математика – так дословно переводится аббревиатура STEM с английского языка. Это бесплатные образовательные курсы на базе средних школ, где ученики в интересной форме и с использованием последних технологий изучают естественные науки. Татьяна Кудина, директор Негорельской средней школы № 1:

Полгода назад в Негорельской средней школе № 1 был открыт STEM-центр. Занятия в STEM-центре проходят для обучающихся третьих и девятых классов. Здесь получают знания не только учащиеся нашей школы, но и учащиеся Дзержинского района, сельских школ, а также приезжают детки из средней школы № 2 имени К. Крапивы города Узда. Занятия у нас проходят и в шестой школьный день. Это объединения по интересам, где дети занимаются скретч-технологиями, программированием, лего-конструированием, осваивают 3D-моделирование.

В зависимости от интересов, STEM-центры имеют различные тематические направления. На занятиях школьники учатся писать программы, создавать сайты, изучают 3D-моделирование и даже конструируют роботов. Людмила Рыбчинская, учитель информатики Негорельской средней школы № 1:

Занятия по робототехнике происходят с помощью ноутбуков, робототехнических наборов, различных презентаций, на мультиборде, телевизор задействуем. Команда учителей STEM-направления задействована в разработке различных проектов, таких, например, как «В бой за солью», «Умная школа» и многие другие проекты. Наши ребята участвуют во многих конкурсах и побеждают, становятся призерами конкурсов.

Руслан Цвирко, ученик 9 «А» класса Негорельской средней школы № 1:

Мы с другом создали проект «Умная школа» и подали заявки на участие в проекте Национального детского технопарка. Это макет класса, на стенке размещен экран, на котором видны показания температуры, освещенности и процента газа в помещении.