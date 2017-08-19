«Из всех заповедей важнейшей я почитал одиннадцатую»: Андрей Кончаловский отмечает 80-летний юбилей

20 августа свой юбилей отмечает Андрей Кончаловский – один из самых влиятельных и знаковых режиссеров не только российского, но и мирового кино. Свое 80-летие он, скорее всего, встретит в Италии, где вот-вот должен приступить к съемкам биографического фильма о Микеланджело. Несмотря на возраст, планы у Кончаловского огромные: для картины о художнике он уже намерен построить собственную Сикстинскую капеллу и привлечь в проект специалистов со всего мира.

Фото: TheHR

Режиссер по-прежнему активен, полон энергии и новых идей, которые с успехом воплощает в жизнь. В отличие от своего не менее знаменитого брата, работы Кончаловского все еще вызывают интерес у публики и продолжают приносить постановщику награды – за последние три года он получил два режиссерских приза на Венецианском кинофестивале! Кроме кино, Кончаловский занимается театром, пишет статьи и делает различные резонансные заявления общественно-политического характера. «Русский человек умеет только любить и ненавидеть. А европейский человек умеет, в основном, уважать. Русский не уважает никого».

Отец с сыновьями. Фото: 7days

Глядя на биографию режиссера, ему остается только позавидовать. Родился Кончаловский в более чем благополучной семье советских поэтов Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Его детство было счастливым, профессию он выбрал самостоятельно, учили ремеслу его заслуженные деятели совестного кино, а среди друзей были самые талантливые люди своего времени – Андрей Тарковский, Геннадий Шпаликов, Андрей Смирнов. В жизни Кончаловского было множество женщин, он пять раз был женат, имеет семь детей и восемь внуков.

Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Фото: 7days

У режиссера никогда не было дефицита в работе, а абсолютное большинство его фильмов стало значимыми культурными событиями. Его фильмография сочетает в себе картины разных жанров и форм, впечатляет своей обширностью и имеет высказывания, кажется, на все важные темы. В лентах Кончаловского реализм соседствует с постмодернизмом, философия с экшеном, авторский стиль с массовыми запросами, а детскую сказку сопровождают ужасы взрослого мира. Были среди его работ и революционная притча, и рок-опера, и патриотическая агитка, и экранизации советской классики, и боевики, и историческое кино, и мифологический эпос, и четырехчасовая иллюстрация целой эпохи, которая с момента выхода вошла в обязательную программу изучения американских киношкол. Но все эти фильмы объединяет мировоззрение автора, которое он неизменно демонстрирует в своих картинах. Работоспособности и упорству Кончаловского можно только позавидовать – после провалов (например, «Щелкунчик и Крысиный король») он не опускает руки, а снимает что-то новое выдающееся (например, «Белые ночи почтальона Алексия Тряпицына»).

С Юлией Высоцкой на Венецианском кинофестивале-2014. Фото: TheHR

Кончаловский не страдает от излишней скромности. «Я люблю себя… я себя обожаю» говорит он в своих мемуарах. И по правде говоря, ему есть за что себя любить. Этот человек состоялся в жизни и в профессии, всегда был предельно искренен с собой и своим зрителем, а в восемьдесят лет все еще имеет порох в пороховницах. Каждый его фильм сделан так, как Кончаловский сам считал нужным. В каждую свою работу он неизменно вкладывает часть души и весь свой бесспорный творческий талант. «Я боюсь смерти, потому что у меня есть желания. Пока есть желания, человек боится смерти. А когда желаний нет — перестает».

Фото: Day.ru

«Первый учитель» (1965)

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация повести Чангиза Айматова, которая была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и принесла актрисе Наталье Аринбасаровой Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Картина рассказывает о далеком киргизском ауле, в который в 1923 году приезжает работать красноармеец Дюйшен. Герою в одиночку придется бороться в этом месте за прогресс. «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)

Фото: kinopoisk.ru

Фильм, который многие считают лучшим в карьере Кончаловского, но который двадцать лет пролежал «на полке» из-за цензуры. «Думаю, что воздействие «Аси» на искушенного зрителя было наотмашь по простой причине. Привыкшие к соцреализму, к определённой манере изображения жизни, люди увидели реальность. Просто реальную русскую жизнь, как она есть. И это потрясло. Ибо жизнь эта была чистая и светлая и в то же время пронзала своей болью, своей нищетой, своей замороженностью». «У гениев трудно воровать. Можно перетащить в свой фильм какие-то мизансцены, какие-то аксессуары, какие-то внешние атрибуты, но украденное так или иначе начнет выпирать. Сразу видно, у кого украл». «Сибириада» (1978)

Фото: kinopoisk.ru

Удивительный пример того, как из госзаказа может получиться удивительное полотно, показывающее лицо целой эпохи. Кончаловский и Михалков получили приказ сделать картину о жизни нефтяников к очередному съезду КПСС, а сделали историю на века. «Картина была не только не «госзаказовской», соцреалистической, но изначально чуждой официальной идеологии. Это была история о том, как техническая цивилизация убивает культуру, природу и человека… Себе же я лишний раз доказал «Сибириадой», что нет скучных историй, всё может быть предметом искусства – история члена партии, любые официозные темы. Толкование, интерпретация – вот чем живёт искусство. Режиссёрская профессия – это прежде всего искусство интерпретации». «Возлюбленные Марии» (1984)

Фото: imdb.com

Первый голливудский фильм Кончаловского. Экранизация русского романа Андрея Платонова «Река Потудань» о солдате, вернувшемся с японской войны к любви всей своей жизни и осознавшем, что больше не может ее любить. Главные роли в картине сыграли сплошь иностранные актеры, а центральный женский образ на экране воплотила едва ли не главная звезда 80-ых Настасья Кински. «Впрочем, из всех заповедей важнейшей я почитал одиннадцатую, в Библии не помянутую, — «не попадись». Нарушай хоть все десять разом, только не попадайся». «Поезд-беглец» (1986)

Фото: imdb.com

Самый известный голливудский фильм Кончаловского. История о поезде, который без машиниста на бешеной скорости мчится сквозь просторы Аляски, стала настоящим событием, заработала несколько номинаций на «Оскар» и фактически породила новый жанр в кинематографе. «Поезд здесь – символ эпохи, воплощение вырвавшейся из-под контроля цивилизации. При этом повествование остросюжетно… Странно, что многие восприняли «Поезд-беглец» как фильм типично американский… Какой это американский фильм, когда человек в ответ на слова: «Ты – животное!», говорит: «Нет, хуже! Я человек!». «Стыдливые люди» (1987)

Фото: imdb.com

Еще один фильм американского периода, который принес актрисе Барбаре Херши приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В картине она играет журналистку, которая отправляется в заброшенную местность, где отшельником живет ее кузина со своими детьми. Кругом одни болота, до ближайшего города десятки километров, а вера в старые порядки жива и всеобъемлюща. Многие считают этот фильм лучшим среди американских работ Кончаловского, но с этим можно поспорить. «Человек должен жить в относительно неблагоприятных условиях — тогда он человек». «Дом дураков» (2002)

Фото: kinopoisk.ru