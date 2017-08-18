Футбол, Дарт Мол и рок-н-ролл: обзор страницы в Instagram Дианы Арбениной

Новости России. 23 августа выйдет новая книга стихов Дианы Арбениной под названием «Бег».

Этот сборник фиксирует на бумаге песни и стихи исполнительницы. В описании книги сказано, что бег в книге не только в названии, но и сквозь время. В сборнике читателям встретятся строки и со студенческих времен и «пойманные вчера».

В честь выхода новой работы артистки мы посвятили ей нашу еженедельную рубрику Instagram-обзор. Мы посмотрим, чем певица, солистка рок-группы «Ночные снайперы» и поэтесса делится со своими подписчиками.

Источник фото – страница Дианы Арбениной в Instagram. Многие фото являются скриншотами из видео исполнительницы.