Звезда дискотек 90-х Евгений Осин пропал без вести

Новости России. В Москве пропал без вести певец Евгений Осин.

Об этом 18 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья 52-летнего певца написала заявление в полицию, где сообщила о пропаже Осина.

В данный момент полиция пытается установить местонахождение исполнителя. Подробности пока неизвестны.

Евгений Осин – музыкант, певец и автор песен. Звезда 90-х. Самыми известными хитами артиста являются «Плачет девушка в автомате», «Попутчица», «Восьмое марта» и «Качка».