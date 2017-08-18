Прямой эфир

Звезда дискотек 90-х Евгений Осин пропал без вести

18 августа 2017 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве пропал без вести певец Евгений Осин.

Об этом 18 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья 52-летнего певца написала заявление в полицию, где сообщила о пропаже Осина.

В данный момент полиция пытается установить местонахождение исполнителя. Подробности пока неизвестны.

Евгений Осин – музыкант, певец и автор песен. Звезда 90-х. Самыми известными хитами артиста являются «Плачет девушка в автомате», «Попутчица», «Восьмое марта» и «Качка».

# Звезды # калейдоскоп # Евгений Осин

Другие новости рубрики

Все новости
Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»
18 августа 2017 09:41

Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»

7 экранизаций, которые не уступают книгам
18 августа 2017 09:29

7 экранизаций, которые не уступают книгам

«Это вызов, с которым я готова встретиться»: Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте
17 августа 2017 16:22

«Это вызов, с которым я готова встретиться»: Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте