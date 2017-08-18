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Пятикилометровый астероид подойдет к Земле 1 сентября

18 августа 2017 18:49
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Новости мира. К Земле летит крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид. По данным американского космического агентства, астероид Florence размером 4,4 километров

1 сентября 2017 года приблизится к Земле на семь миллионов километров.

Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США):
Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет 1 сентября, все они были меньше. Florence – самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов.

Приближение астероида к Земле не представляет угрозы, – уверяют эксперты. В последний раз Florence подходил к нашей планете так близко в 1890 году.

# Космос # калейдоскоп # Пол Ходас

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