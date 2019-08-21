Умер белорусский диктор Илья Курган. Ему было 93 года

По информации БЕЛТА, причина смерти легендарного диктора пока не сообщается. Также известно, что информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.

Новости Беларуси. Ночью 21 августа умер диктор Белорусского радио Илья Курган. Ему было 93 года.

Илья Курган родился в Борисове. К 1949 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, который сейчас называется Белорусской государственной академией музыки. Илья Львович проработал на радио с 1949 по 1990 год.