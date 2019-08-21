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Умер белорусский диктор Илья Курган. Ему было 93 года

21 августа 2019 08:28
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Новости Беларуси. Ночью 21 августа умер диктор Белорусского радио Илья Курган. Ему было 93 года.  

По информации БЕЛТА, причина смерти легендарного диктора пока не сообщается. Также известно, что информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.  

Умер белорусский диктор Илья Курган. Ему было 93 года-1

Илья Курган родился в Борисове. К 1949 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, который сейчас называется Белорусской государственной академией музыки. Илья Львович проработал на радио с 1949 по 1990 год.  

На свое 90-летие диктор рассказывал о жизни, о работе и о том, как мечтал стать актером – здесь подробнее.  

# Некролог # калейдоскоп # Илья Курган

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