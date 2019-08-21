В Москве умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня»

Новости России. 20 августа в Москве на 80 году жизни скончалась актриса Александра Назарова. Об этом сообщается на сайте театра имени Ермоловой.

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, актриса находилась в больнице с июля из-за проблем с лёгкими.