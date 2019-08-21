В Москве умерла актриса сериала «Моя прекрасная няня»

Новости России. 20 августа в Москве на 80 году жизни скончалась актриса Александра Назарова. Об этом сообщается на сайте театра имени Ермоловой.
«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – говорится в сообщении.
Как уточняет РИА Новости, актриса находилась в больнице с июля из-за проблем с лёгкими.
Фото: Театр имени Ермоловой
Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в Ленинграде, её родители были актёрами. Впервые на театральную сцену Александра Ивановна вышла уже в 6 лет. В 1965 году актриса пришла в театр имени Ермоловой, где и служила на протяжении всей жизни.
Назарова стала появляться на телеэкранах с 1961 года, но популярность к ней пришла только после роли Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня». Среди других её работ – «Граница. Таёжный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Ёлки 1914».
У Александры Ивановны осталась 10-летняя внучка.
Дата, время и место прощания с Назаровой пока что неизвестны.