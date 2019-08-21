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Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть

21 августа 2019 10:18
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Два брата объединили свои усилия, чтобы выбраться из кроваток. Побег попал на видео.  

2-летний Уайлдер и 3-летний Джоржди – не только братья, но и лучшие друзья. Они не хотели спать и решили выбраться из своих кроваток. Для этого нужно было объединить усилия.  

Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть-1

Скриншот из видео со страницы facebook.com/beausandashley

Мама малышей рассказала, что узнала о намерении сыновей, когда видеоняня зафиксировала активность в комнате детей и подала сингал родителям.  

Мама взглянула на отснятый материал и увидела, что Джорджи уже выбрался из кроватки и начал убеждать брата сделать то же самое. Чтобы помочь младшенькому, мальчик подтянул подушку и положил ее там, куда собирался спрыгнуть брат.  

«Джорджи притащил подушку к кровати Уайлдера, пытаясь смягчить падение».  

Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть-4

Видео со страницы facebook.com/beausandashley

Младший брат медленно залез на перила и совершил идеальное приземление.  

Когда все получилось, Уайлдер сказал: «Я сделал это, я сделал это!», а Джорджи победно поднял кулаки в воздух.  

Видео опубликовала мама на своей странице в Facebook. Ролик рассмешил пользователей сети. Они отметили, что именно так выглядит братская любовь.  

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова (читать далее).  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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