Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть

2-летний Уайлдер и 3-летний Джоржди – не только братья, но и лучшие друзья. Они не хотели спать и решили выбраться из своих кроваток. Для этого нужно было объединить усилия.

Два брата объединили свои усилия, чтобы выбраться из кроваток. Побег попал на видео.

Скриншот из видео со страницы facebook.com/beausandashley

Мама взглянула на отснятый материал и увидела, что Джорджи уже выбрался из кроватки и начал убеждать брата сделать то же самое. Чтобы помочь младшенькому, мальчик подтянул подушку и положил ее там, куда собирался спрыгнуть брат.

Мама малышей рассказала, что узнала о намерении сыновей, когда видеоняня зафиксировала активность в комнате детей и подала сингал родителям.

Младший брат медленно залез на перила и совершил идеальное приземление.

Когда все получилось, Уайлдер сказал: «Я сделал это, я сделал это!», а Джорджи победно поднял кулаки в воздух.

Видео опубликовала мама на своей странице в Facebook. Ролик рассмешил пользователей сети. Они отметили, что именно так выглядит братская любовь.