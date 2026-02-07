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От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

07 февраля 2026 18:07
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-2

Арктический антициклон, смещаясь со Скандинавии на Беларусь, принесет усиление морозов. Ночью до -16..-23, местами до -27. Днем не выше -7..-15. На отдельных участках дорог гололедица, существенных осадков не ожидается. Начиная с середины недели, погода в стране будет носить неустойчивый характер, который будет зависеть от чередования фронтальных разделов и областей повышенного атмосферного давления.

Время от времени прогнозируется снег, мокрый снег, чередующийся преимущественно по югу республики с дождем. Местами туман и гололедные явления. На дорогах скользко. По ночам температура воздуха будет изменяться преимущественно от -10 до -22, до -2..-15. В дневные часы термометры в основном будут показывать от -1 до -10. В южных районах местами 0, +2.

Подробный прогноз по областям страны:

От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-4
От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-5
От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-6
От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-7
От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-8
От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода

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