От +2 до -27 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Арктический антициклон, смещаясь со Скандинавии на Беларусь, принесет усиление морозов. Ночью до -16..-23, местами до -27. Днем не выше -7..-15. На отдельных участках дорог гололедица, существенных осадков не ожидается. Начиная с середины недели, погода в стране будет носить неустойчивый характер, который будет зависеть от чередования фронтальных разделов и областей повышенного атмосферного давления.

Время от времени прогнозируется снег, мокрый снег, чередующийся преимущественно по югу республики с дождем. Местами туман и гололедные явления. На дорогах скользко. По ночам температура воздуха будет изменяться преимущественно от -10 до -22, до -2..-15. В дневные часы термометры в основном будут показывать от -1 до -10. В южных районах местами 0, +2.

Подробный прогноз по областям страны: