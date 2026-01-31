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От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю

31 января 2026 17:45
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-2

Начало февраля в республике продолжит холодную эстафету января. Преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать холодный скандинавский антициклон, центр которого будет смещаться с Финляндии на страны Балтии. Он станет причиной прекращения осадков и усиления морозов. Лишь с 5 февраля затем на юго-западную часть республики есть вероятность перемещения фронтальных разделов, в результате чего в этих районах прогнозируется ослабление морозов, а также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в ночные часы в основном составит от -20 до -28. Местами воздух будет выхолаживаться до -32. При этом в более плотной облачности ожидаются -16, -19. В дневные часы -13, -20, местами -8, -2. К концу недели в юго-западных и центральных районах возможно ослабление морозов ночью до -5, -15. Днем от -1 до -7.

Подробный прогноз по областям страны:

От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-4
От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-5
От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-6
От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-7
От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-8
От -1 до -32 с осадками и гололедицей – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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