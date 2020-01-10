Игорь Крутой живёт в Беларуси

У нас Игоря Крутого знают как своего. Несменяемые звезды эстрады в эфире российских каналов, их же гастроли в залах столицы. Вот афиши Димаша висят по всему городу. А за всем этим он. И вот имя Крутого снова прозвучало на всю страну. Вы, наверное, слышали, что в Беларуси ежегодно в начале года присуждают премию «За духовное возрождение». На этой же церемонии президент Александр Лукашенко награждает особо отличившихся деятелей культуры и искусства. И в этот раз в список достойных попал Игорь Яковлевич. Правда, сам за наградой почему-то не явился, за него диплом и букет из рук Главы государства получал белорусский коллега Александр Вавилов. Но, тем не менее, своё он получит. Чем заслужил? Если кто не знает, рассказываем. Летом в Минске проходили II Европейские игры. Готовились серьёзно к мероприятию. Это же впервые у нас такое! Надо показать всем, на что мы способны! Так вот: церемонии открытия и закрытия игр на стадионе «Динамо» попросили срежиссировать Крутого. Хоть московский товарищ, но свой в доску. Потом разные были отзывы об этих шоу с буслами, зубрами да старинными плясками, но больше хороших. К тому же, конечно, с его подачи минчане увидели вживую и услышали Анну Нетребко и юного Димаша. А ещё, что все отметили, «Белорусских песняров» – тех несколько оставшихся настоящих песняров. Словом, Игорь Яковлевич надежды оправдал, за что и получил президентскую премию.

А что не приехал на торжество, так это не беда. Он в Беларуси – гость не редкий. Помню, ещё где-то в конце 90-х Крутой со всем своим телевизионно- певческим десантом по имени «АРС» высадился в Витебске. Тогда шла подготовка к очередному «Славянскому базару». Я представлял в оргкомитете белорусское телевидение, Игорь Яковлевич – российское. Общались в течение всего «базара» на ответственные профессиональные темы, после работы – и на другие, за жизнь. Уже тогда он был, конечно, важный гусь. Но, что удивительно, был лишен всяких звёздных московских понтов. С ним было легко и просто разговаривать на любые темы, рядом с ним ты не чувствовал себя провинциалом, «забитой деревней». Короче, воспоминания остались теплые. Говорят, он и сейчас такой, не изменился, и мне приятно хорошо думать о человеке.

Крутой для белорусов сделал и делает немало. Никто не говорит, что это его благотворительный взнос в развитие братских белорусско-российских отношений. Конечно, мы не бесплатно ходим на организованные им и его командой концерты и шоу. Но надо признать, что у Крутого всё талантливо. И почему бы на это не посмотреть!? Ходим и смотрим. В залах всегда аншлаги.

Так что можно сказать, что он живет с нами в Беларуси. Потому что мы регулярно ходим на его концерты, почти каждый вечер слушаем его песни, а нередко и самого маэстро, по российскому ТВ. А их ТВ у нас больше нашего. Белорусы – народ гостеприимный.

Ваш В.Д.