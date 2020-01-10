Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова

Новости России. Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.

Комедия стала 13 по счету российским фильмом, которому удалось собрать в прокате более миллиарда рублей.

По сюжету мажор Гриша переносится из современности в прошлое, где становится крепостным. На самом деле – этот эксперимент подстроил отец парня, который решил построить декорации, проучить сына и научить его ценить простые вещи.

В «Холопе» снимались известные актеры, среди которых Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко.

Вот, как они выглядели в детстве.

Милош Бикович