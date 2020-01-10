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Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова

10 января 2020 11:27
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Новости России. Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории.

Комедия стала 13 по счету российским фильмом, которому удалось собрать в прокате более миллиарда рублей.

По сюжету мажор Гриша переносится из современности в прошлое, где становится крепостным. На самом деле – этот эксперимент подстроил отец парня, который решил построить декорации, проучить сына и научить его ценить простые вещи.

В «Холопе» снимались известные актеры, среди которых Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко.

Вот, как они выглядели в детстве.

Милош Бикович

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-1

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-3

Фото: instagram.com/bikovic

Александра Бортич

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-6

Фото: instagram.com/bortich

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-8

Фото: instagram.com/bortich

Иван Охлобыстин

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-11

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-13

Фото: instagram.com/psykero1477

Мария Миронова

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет (смотрите здесь).   

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-16

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-18

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Александр Самойленко

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-21

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Россия 1»

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-23

Кирилл Нагиев

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-26

Фото: instagram.com/kirill_nagiev

Звёзды комедии «Холоп». Как выглядели в детстве Бикович, Бортич, Миронова-28

Фото: instagram.com/kirill_nagiev

# Звезды # калейдоскоп # Милош Бикович # Александра Бортич # Иван Охлобыстин # Мария Миронова # Александр Самойленко # Кирилл Нагиев

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