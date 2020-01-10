Алла Пугачёва и Максим Галкин сходили в кино с детьми. В сети оценили домашние образы пары

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с дочерью и сыном сходили в кино.
Милый семейный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева держит за руку дочь Елизавету. Вся семья уже готова к выходу и надела верхнюю одежду.
Максим Галкин:
Поход в кино.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Подписчики оценили «домашние» образы супругов и отметили, что им очень идет такой непосредственный стиль.
На Алле Пугачевой были надеты светлые джинсы, красная блуза и бежевая куртка. Дополняли образ очки с красной оправой и кольцо того же цвета.
Многие поклонники оценили сходство звездной мамы с ее дочками – как с младшей Елизаветой, так и со старшей – Кристиной Орбакайте.
«Прекрасно смотритесь»,
«Так похожи с Кристиной»,
«Самая красивая семья».
Во время праздников Максим Галкин опубликовал фото с друзьями. Глядя на него, фанаты не поверили глазам (смотрите здесь).