Песни J:МОРС звучат в российском сериале «Бывшие»

4 июня состоялась долгожданная премьера сериала «Бывшие».

В нем звучат песни белорусской группы J:МОРС. А у хита «Босиком по мостовой» появилась новая версия. Она была написана специально для сериала. К ее созданию приложил руку саундпродюсер и экс-музыкант группы Денис Воронцов.

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Драма «Бывшие» рассказывает о пути наркозависимых людей к выздоровлению и борьбе с самим собой. Режиссером нового сериала стал Иван Китаев. Ранее он работал над сериалами «Счастливы вместе», «Универ», «Семейный бизнес».

Главные роли исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов. Девушка сыграла пациентку реабилитационного центра, которая в клинике познакомилась с врачом-психологом.