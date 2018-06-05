Песни J:МОРС звучат в российском сериале «Бывшие»
4 июня состоялась долгожданная премьера сериала «Бывшие».
В нем звучат песни белорусской группы J:МОРС. А у хита «Босиком по мостовой» появилась новая версия. Она была написана специально для сериала. К ее созданию приложил руку саундпродюсер и экс-музыкант группы Денис Воронцов.
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Драма «Бывшие» рассказывает о пути наркозависимых людей к выздоровлению и борьбе с самим собой. Режиссером нового сериала стал Иван Китаев. Ранее он работал над сериалами «Счастливы вместе», «Универ», «Семейный бизнес».
Главные роли исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов. Девушка сыграла пациентку реабилитационного центра, которая в клинике познакомилась с врачом-психологом.
Любовь Аксенова. Фото: instagram.com/yellow_black_and_white_
Исполнитель главной мужской роли рассказал, что для этой работы он похудел на 13 килограммов.
По словам генерального продюсера проекта Алексея Троцюка, история, рассказанная в сериале, вышла очень живой и современной. Актерский состав продюсер называет «мощным».
Денис Шведов. Фото: instagram.com/shvedoff_den
Алексей Троцюк:
Выздоровление – это тяжёлый труд и в тоже время удивительное приключение. Каждому из нас хочется что-то изменить в себе, но не каждому хватает смелости это сделать. Герои сериала смелые люди, их жизнь – это яркое увлекательное зрелище полное страсти, боли и любви.
Напомним, в феврале состоялась премьера фантастического фильма «Немой», режиссером которого стал сын Дэвида Боуи.
В картине звучали песни J:Морс. Комментарий группы – здесь подробнее.