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Песни J:МОРС звучат в российском сериале «Бывшие»

05 июня 2018 14:11
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4 июня состоялась долгожданная премьера сериала «Бывшие».

В нем звучат песни белорусской группы J:МОРС. А у хита «Босиком по мостовой» появилась новая версия. Она была написана специально для сериала. К ее созданию приложил руку саундпродюсер и экс-музыкант группы Денис Воронцов.

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Драма «Бывшие» рассказывает о пути наркозависимых людей к выздоровлению и борьбе с самим собой. Режиссером нового сериала стал Иван Китаев. Ранее он работал над сериалами «Счастливы вместе», «Универ», «Семейный бизнес».

Главные роли исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов. Девушка сыграла пациентку реабилитационного центра, которая в клинике познакомилась с врачом-психологом.

Песни J:МОРС звучат в российском сериале «Бывшие»-1

Любовь Аксенова. Фото: instagram.com/yellow_black_and_white_

Исполнитель главной мужской роли рассказал, что для этой работы он похудел на 13 килограммов.

По словам генерального продюсера проекта Алексея Троцюка, история, рассказанная в сериале, вышла очень живой и современной. Актерский состав продюсер называет «мощным».

Песни J:МОРС звучат в российском сериале «Бывшие»-4

Денис Шведов. Фото: instagram.com/shvedoff_den

Алексей Троцюк:
Выздоровление это тяжёлый труд и в тоже время удивительное приключение. Каждому из нас хочется что-то изменить в себе, но не каждому хватает смелости это сделать. Герои сериала смелые люди, их жизнь – это яркое увлекательное зрелище полное страсти, боли и любви.

Напомним, в феврале состоялась премьера фантастического фильма «Немой», режиссером которого стал сын Дэвида Боуи.

В картине звучали песни J:Морс. Комментарий группы – здесь подробнее.

# Кино # калейдоскоп # Любовь Аксенова # Денис Шведов

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