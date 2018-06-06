Названа песня, которая может спасти человеческую жизнь. И вы её точно можете напеть

Врачи назвали песню, которая может спасти человеку жизнь.

Исследование ученых из Испании показало, что идеальной песней для выполнения непрямого массажа сердца является «Macarena» группы Los Del Rio.

Ритм композиции совпадает с нужной частотой нажатия на грудную клетку – 103 удара в минуту.

Чтобы определить эффективность песни, был проведен эксперимент. Студентов разделили на три группы: первая – делала компрессию грудной клетки под метроном, вторая – под зажигательную испанскую композицию, а третья – в тишине.

Лучший результат показала группа, которая воспользовалась метрономом, худший – участники, которые не пользовались ничем. Группа, выполнявшая задание под песню, показала второй результат – более 70 процентов испытуемых смогли удержать нужный ритм.

Поэтому, по словам ученых, знание популярной песни может спасти кому-то жизнь.