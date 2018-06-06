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Названа песня, которая может спасти человеческую жизнь. И вы её точно можете напеть

06 июня 2018 09:59
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Врачи назвали песню, которая может спасти человеку жизнь.

Исследование ученых из Испании показало, что идеальной песней для выполнения непрямого массажа сердца является «Macarena» группы Los Del Rio.

Ритм композиции совпадает с нужной частотой нажатия на грудную клетку – 103 удара в минуту.

Чтобы определить эффективность песни, был проведен эксперимент. Студентов разделили на три группы: первая – делала компрессию грудной клетки под метроном, вторая – под зажигательную испанскую композицию, а третья – в тишине.

Лучший результат показала группа, которая воспользовалась метрономом, худший – участники, которые не пользовались ничем. Группа, выполнявшая задание под песню, показала второй результат – более 70 процентов испытуемых смогли удержать нужный ритм.

Поэтому, по словам ученых, знание популярной песни может спасти кому-то жизнь. 

Как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца (читать далее).

# Здоровье # калейдоскоп

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