Мои 33. Дарья Домрачева показала дочь и поблагодарила за поздравления

В этот раз Ксения уже видна в полный рост, но выдающиеся биатлонисты всё ещё не показывают свою дочь, предпочитая интриговать поклонников.

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новым фото. На снимке олимпийская чемпионка вместе с дочерью.

В сопровождающем фотографию тексте Домрачева поблагодарила своего супруга за путешествие, а также поблагодарила всех за поздравления по случаю её 33-летия.

«С благодарностью к нашему любимому Мужчине за прекрасное путешествие и с благодарностью ко всем Вам за пожелания и поздравления в мои 33!», – написала Дарья.

Поклонники ещё раз поздравили белорусскую спортсменку с прошедшим днём рождения и пожелали всех благ.

Кстати, для Домрачевой 33-ий год жизни в некотором смысле стал особенным. Ведь год назад она оставила большой спорт.