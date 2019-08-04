На 85 году ушёл из жизни певец и композитор Вилли Токарев

На 85 году жизни скончался певец и композитор Вилли Токарев. Об этом со ссылкой на его сына сообщает РИА Новости.

Токарев исполнял песни в жанре русского шансона. В 1974 году он переехал из СССР в США, где семь лет спустя выпустил пластинку под названием «В шумном балагане». Так он стал популярен среди русскоязычных эмигрантов.

После развала СССР Вилен Иванович вернулся в Россию и стал жить в Москве.

Токарев известен своими композициями «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна». За эти песни он получил премии «Шансон года» в 2015, 2016 и 2017 годах.

Причина смерти музыканта не уточняется, время и дата прощания с ним станут известны позднее.