Есть или нет после шести вечера? Девушка-медик развенчивает мифы о питании

Александра Гончарова под псевдонимом «Аптекарша» недавно стала выпускницей медицинского ВУЗа. Некоторое время назад белоруска решила поделиться своими знаниями в Twitter и начала с вопросов о правильном питании.

1. Есть после 18:00 можно. Не рекомендуется есть за два часа до сна, поскольку организму потребуется лишняя энергия на переваривание пищи в то время, когда он должен отдыхать.

2. Нет разницы между 3 приёмами пищи в день и 5-6. Если есть пять и больше раз в день маленькими порциями, то худее от этого не стать. Если хочется есть с пользой для здоровья, то полезно есть в одно и то же время: тогда организм привыкнет вырабатывать желудочный сок как раз к приёму пищи.

3. Не нужно обязательно выпивать утром стакан воды или пить не меньше двух литров воды в день. В этом нет ничего плохого, но и ощутимой пользы тоже нет. Достаточно пить тогда, когда испытываешь жажду.