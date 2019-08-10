Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не приходит на ум Александр Масляков?
Поскольку звёздами телеэкрана эти люди стали уже давно, мало кто помнит, как они выглядели в свои относительно юные годы. Мы захотели решить эту проблему хотя бы частично.
Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Николай Дроздов
Фото: instagram.com/gosteleradiofond
Фото: николайдроздов.рф
Тимур Кизяков
Фото: скриншот с телеканала «Ностальгия»
Фото: russia.tv
Екатерина Андреева
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «живые прежние времена»
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Александр Масляков
Фото: kvn.ru
Тина Канделаки
Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Дмитрий Дибров
Фото: instagram.com/dibrovdmitry
Екатерина Забенько