Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не приходит на ум Александр Масляков?

Поскольку звёздами телеэкрана эти люди стали уже давно, мало кто помнит, как они выглядели в свои относительно юные годы. Мы захотели решить эту проблему хотя бы частично.

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Николай Дроздов