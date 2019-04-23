Хобби или тяжёлый труд. Чем грозят серьёзные нагрузки на огороде?

Новости мира. Наступает пора огородников, становится теплее, а в праздники и выходные на дачу могут съездить не только пенсионеры, но и люди всех возрастов. В целом садоводство и огородничество положительно сказывается на людях, но только если не превращать хобби в тяжёлый физический труд.

Как сообщает РИА Новости, во время пропалывания грядок или высаживания рассады в организме человека снижается уровень гормона стресса. Это подтверждает исследование нидерландских учёных.

Исследователи провели простой эксперимент: сперва заставили добровольцев испытать сильный стресс, а затем смотрели, как испытуемые будут восстанавливать душевное равновесие. Добровольцев разделили на две группы. Первую отправили приходить в себя на огороде, а второй – позволили читать книги.

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Через полчаса уровень стресса упал у всех испытуемых, но у садоводов и огородников – заметно сильнее. Последние ещё и веселее были.

Однако если вместо получасового неторопливого вырывания сорняков начать пахать на огороде так, словно нужно прокормить семью из 20 человек, то здоровье «спасибо» не скажет.

Международная команда ученых выясняла, что регулярные физнагрузки повышают риск преждевременной смерти у мужчин на 18%. Женщины оказались более стойкими, у них такой взаимосвязи не наблюдалось.

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Однако у обоих полов в начале мая проявляется всплеск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Дело в том, что пропалывая грядки, люди сидят на корточках, согнув спину и наклонив голову.

Такая поза нарушает отток крови, что может закончиться как потерей сознания, так и инсультом. Есть и другие побочные эффекты – повышенное давление, боли в коленных и тазобедренных суставах, а также в пояснице.

Если долго сидеть с согнутой спиной и опущенной головой, то межпозвонковые диски в поясничном отделе будут испытывать сильную нагрузку. Это приводит к остеохондрозу, радикулиту, болям в седалищном нерве.

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Ещё одна опасность – гербициды. Это вещества, которыми уничтожают сорняки. Если переборщить с количеством, то отравятся не только растения и почва, но и человек.

Например, глифосат недавно начали считать виновным в провоцировании неходжкинской лимфомы и миеломы. А эти опухоли и вызванные ими осложнения могут приводить к смерти.

Итог. Заниматься огородом полезно, но не более трёх часов в день.