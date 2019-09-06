Хабиб vs Пуарье. Почему этот матч нельзя пропустить?

7 сентября в Абу-Даби российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (орёл) будет защищать свой титул в бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Пуарье (бриллиант). К настоящему моменту бойцы уже провели дуэль взглядов и взвешивание. Вес обоих противников составил 70,3 кг, правда, Нурмагомедову пришлось обнажиться во время взвешивания. Такое уже случалось в 2013 году перед боем с Пэтом Хилли. Пуарье становился на весы в шортах.

Фото: instagram.com/dustinpoirier

Для Хабиба это будет первый бой после поединка с Конором Макгрегором. Тот матч закончился победой Нурмагомедова, однако в результате неприятного инцидента российский боец был дисквалифицирован на девять месяцев. Дисквалификация и штраф. Вынесено решение по делу потасовки Нурмагомедова и Макгрегора

Фото: instagram.com/dustinpoirier

На дуэли взглядов Хабиб и Дастин проявили взаимное уважение, спокойно пожали руки, обнялись, а затем взяли свои пояса и встали рядом, позволив фотографам сделать несколько снимков. Во время взвешивания также всё прошло благополучно.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Оба противника уверены в своей победе. По словам американского бойца, для него главное быстро победить россиянина. Пуарье признаёт, что его противник может быть сильнее, однако Дастин верит, что к бою он будет в отличной форме и сможет взять верх.

Фото: instagram.com/dustinpoirier

Хабиб считает, что победит он. Россиянин называет себя «голодным орлом», который заждался схватки. Многие бойцы ММА также придерживаются мнения, что Нурмагомедов сможет защитить титул чемпиона. По их словам, Пуарье будет опасаться захвата противника, из-за чего не сможет провести свои лучшие удары. Кроме того, ранее Дастин проиграл Макгрегору, который в свою очередь оказался слабее Хабиба. Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Сам Хабиб считает, что Пуарье является бойцом получше Конора. Впрочем, здесь может иметь влияние личная неприязнь. Нурмагомедов заявил, что если увидит Макгрегора, то будет драка. Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно Как сообщает РИА Новости со ссылкой на президента UFC Уайта, ирландец не стал комментировать слова россиянина. Известно, что в Абу-Даби Макгрегор не поедет, но посмотрит бой по телевизору. Напоследок стоит отметить, что Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 матчах. Пуарье вышел победителем в 25 схватках из 30.