Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени

Чтобы осень прошла комфортно, нужно как следует выбрать пальто. Оно должно быть теплым, удобным и, конечно же, модным. Осенне-зимние коллекции дизайнеров намекнули нам, как должно выглядеть пальто этой осенью. А мы рассказываем вам в нашем материале.

Пальто-кейп

С возвращением, кейпы! Этот фасон пальто на время сделал передышку, а теперь смело шагнул на подиумы и стал определенно самой модной вещью сезона. Бренды снова начали шить для модниц пальто с прорезями вместо рукавов. Цвет и ткань подбирайте те, которые больше подходит вашему гардеробу и настроению.