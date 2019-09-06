Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени
Чтобы осень прошла комфортно, нужно как следует выбрать пальто. Оно должно быть теплым, удобным и, конечно же, модным. Осенне-зимние коллекции дизайнеров намекнули нам, как должно выглядеть пальто этой осенью. А мы рассказываем вам в нашем материале.
Пальто-кейп
С возвращением, кейпы! Этот фасон пальто на время сделал передышку, а теперь смело шагнул на подиумы и стал определенно самой модной вещью сезона. Бренды снова начали шить для модниц пальто с прорезями вместо рукавов. Цвет и ткань подбирайте те, которые больше подходит вашему гардеробу и настроению.
Двубортное пальто
Нестареющая классика — двубортное пальто — элегантный вариант для осени. Оно одинаково хорошо смотрится и в застегнутом, и расстегнутом виде. Такой фасон идеально подойдет для офисных работников и streetstyle модниц. Такое пальто будет гармонировать с белыми блузами в стиле 70-ых или трикотажными водолазками. Также не забывайте про деним и безумно модные сейчас шелковые платья.Клетка, массивная бижутерия и казаки. Модники Минска рассказывают о трендах осени
Фото: valentino.com, chanel.com
Пальто макси
Для суровой погоды дизайнеры позаботились о модницах и создали длинные пальто. В таких моделях особенно тепло. Очень важно, чтобы длина пальто была минимум до щиколотки. Силуэт выбирайте тот, который придется вам по душе. Цвет у пальто может быть абсолютно любым.
Фото: balenciaga.com, off---white.com
Кожаное пальто
Излюбленный материал любой модницы — кожа — очень актуальна этой осенью. Обратите особое внимание на кожаные пальто синих и бежевых оттенков. Этот универсальный предмет одежды отлично защищает от ветра, согревает и делает вас неповторимой. Фасоны могут быть абсолютно разными. Особенно элегантно выглядят удлиненные модели под пояс.
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Фото: off---white.com, givenchy.com
Лохматое пальто
Максимально бесформенное и очень пушистое пальто — обязательный атрибут осеннего гардероба модницы. Выберите самый не примитивный цвет, самый пушистый ворс и смело покоряйте мир в таком модном и абсолютно необычном предмете гардероба. Кстати, в таких мехах замерзнуть нереально. Дизайнеры советуют сочетать такие пальто с вещами из базового гардероба вроде джемперов или водолазок.
Фото: off---white.com, balenciaga.com
Пальто-одеяло
Особенно хорошо приобрести пальто-одеяло на конец осени. Оно прекрасно справится с первыми морозами. Длину дизайнеры предпочитают до пят, а вот выбор цвета остается за вами — не забудьте обратить внимание на модели цвета серебра, они выглядят инопланетно и броско. Носить такое пальто лучше всего с однотонной одеждой.
Фото: off---white.com, balenciaga.com
Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью — здесь подробнее.