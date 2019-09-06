Прямой эфир

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени

06 сентября 2019 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чтобы осень прошла комфортно, нужно как следует выбрать пальто. Оно должно быть теплым, удобным и, конечно же, модным. Осенне-зимние коллекции дизайнеров намекнули нам, как должно выглядеть пальто этой осенью. А мы рассказываем вам в нашем материале.

Пальто-кейп

С возвращением, кейпы! Этот фасон пальто на время сделал передышку, а теперь смело шагнул на подиумы и стал определенно самой модной вещью сезона. Бренды снова начали шить для модниц пальто с прорезями вместо рукавов. Цвет и ткань подбирайте те, которые больше подходит вашему гардеробу и настроению.

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-1

Фото: miumiu.com

Двубортное пальто

Нестареющая классика — двубортное пальто — элегантный вариант для осени. Оно одинаково хорошо смотрится и в застегнутом, и расстегнутом виде. Такой фасон идеально подойдет для офисных работников и streetstyle модниц. Такое пальто будет гармонировать с белыми блузами в стиле 70-ых или трикотажными водолазками. Также не забывайте про деним и безумно модные сейчас шелковые платья.Клетка, массивная бижутерия и казаки. Модники Минска рассказывают о трендах осени

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-4

Фото: valentino.com, chanel.com

Пальто макси

Для суровой погоды дизайнеры позаботились о модницах и создали длинные пальто. В таких моделях особенно тепло. Очень важно, чтобы длина пальто была минимум до щиколотки. Силуэт выбирайте тот, который придется вам по душе. Цвет у пальто может быть абсолютно любым.

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-7

Фото: balenciaga.com, off---white.com

Кожаное пальто

Излюбленный материал любой модницы — кожа — очень актуальна этой осенью. Обратите особое внимание на кожаные пальто синих и бежевых оттенков. Этот универсальный предмет одежды отлично защищает от ветра, согревает и делает вас неповторимой. Фасоны могут быть абсолютно разными. Особенно элегантно выглядят удлиненные модели под пояс.

Создаём осенний базовый гардероб. Показываем 8 стильных образов для женщин

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-10

Фото: off---white.com, givenchy.com

Лохматое пальто

Максимально бесформенное и очень пушистое пальто — обязательный атрибут осеннего гардероба модницы. Выберите самый не примитивный цвет, самый пушистый ворс и смело покоряйте мир в таком модном и абсолютно необычном предмете гардероба. Кстати, в таких мехах замерзнуть нереально. Дизайнеры советуют сочетать такие пальто с вещами из базового гардероба вроде джемперов или водолазок.

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-13

Фото: off---white.com, balenciaga.com

Пальто-одеяло

Особенно хорошо приобрести пальто-одеяло на конец осени. Оно прекрасно справится с первыми морозами. Длину дизайнеры предпочитают до пят, а вот выбор цвета остается за вами — не забудьте обратить внимание на модели цвета серебра, они выглядят инопланетно и броско. Носить такое пальто лучше всего с однотонной одеждой.

Пора менять гардероб? Показываем 6 актуальных вариантов пальто для этой осени-16

Фото: off---white.com, balenciaga.com

Знакомый принт снова в моде. Что носить этой осенью — здесь подробнее.

# Мода # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись
06 сентября 2019 09:41

Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись

Исполнитель песни «Снег кружится» скончался в возрасте 71 года
05 сентября 2019 19:00

Исполнитель песни «Снег кружится» скончался в возрасте 71 года

Сорока напала на гулявшего по парку мальчика. Ребёнок потерял один глаз
05 сентября 2019 17:30

Сорока напала на гулявшего по парку мальчика. Ребёнок потерял один глаз