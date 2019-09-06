Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись
Новости Канады. Пассажиры рейса авиакомпании Канады показали состояние подголовников в одном из самолетов.
По информации Daily Mail, на внутреннем рейсе из города Виктория в Торонто пассажиры протерли влажными салфетками подголовники на своих местах. Люди ужаснулись тому, насколько они были грязными.
Результат проверки чистоты был снят на видео.
Пассажиры использовали три салфетки для проверки трех сидений в одном ряду. Все использованные салфетки были покрыты слоем пыли и грязи.
Люди признались, что они не говорили с бортпроводниками о этой ситуации, а сразу подали жалобу в авиакомпанию.
Пока ответа от нее еще не поступило. За комментариями также обратились журналисты.
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