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Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись

06 сентября 2019 09:41
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Новости Канады. Пассажиры рейса авиакомпании Канады показали состояние подголовников в одном из самолетов.  

По информации Daily Mail, на внутреннем рейсе из города Виктория в Торонто пассажиры протерли влажными салфетками подголовники на своих местах. Люди ужаснулись тому, насколько они были грязными.  

Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись-1

Фото: NewsFlare

Результат проверки чистоты был снят на видео.  

Пассажиры использовали три салфетки для проверки трех сидений в одном ряду. Все использованные салфетки были покрыты слоем пыли и грязи.  

Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись-4

Фото: NewsFlare

Люди признались, что они не говорили с бортпроводниками о этой ситуации, а сразу подали жалобу в авиакомпанию.  

Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись-7

Фото: NewsFlare

Пока ответа от нее еще не поступило. За комментариями также обратились журналисты.  

Недавно на несправедливость пожаловался британец. Мужчина открыл банку с бобами и нашёл внутри только один (читать далее).   

# Самолет # калейдоскоп # Фотофакт

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