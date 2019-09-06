Пассажиры протёрли сиденье в самолёте салфеткой и ужаснулись

Новости Канады. Пассажиры рейса авиакомпании Канады показали состояние подголовников в одном из самолетов. По информации Daily Mail, на внутреннем рейсе из города Виктория в Торонто пассажиры протерли влажными салфетками подголовники на своих местах. Люди ужаснулись тому, насколько они были грязными.

Фото: NewsFlare

Результат проверки чистоты был снят на видео. Пассажиры использовали три салфетки для проверки трех сидений в одном ряду. Все использованные салфетки были покрыты слоем пыли и грязи.

Фото: NewsFlare

Люди признались, что они не говорили с бортпроводниками о этой ситуации, а сразу подали жалобу в авиакомпанию.

Фото: NewsFlare