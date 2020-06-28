В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию

Новости России. Единственный в России корги, который служил в полиции, отправляется на заслуженных отдых. Пёс занимался поиском запрещённых веществ 7,5 лет.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!» – говорится в сообщении на странице Рыжего в Instagram.