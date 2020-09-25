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Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси

25 сентября 2020 09:51
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Сегодня вместо отеля мы выберем типи, а вместо бани инипи. Проведем колоритные выходные в индейской деревне.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-1

Роман Мельниченко, хозяин туристического комплекса:
Ближайший предок диких тарпанов, которых называли здесь лесными кониками.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-4

А началось все с любви, когда Роман Мельниченко из Калининграда приехал в Глубокский край. Небесные просторы и дикие леса так запали в душу, что парень решил заняться пермокультурой и построил экзотические вигвамы. Слава о них разлетелась быстро, и на одну из экскурсий приехала очаровательная туристка. Event-менеджеру было предначертано стать богиней Чаской.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-7

Наталья Мельниченко, хозяйка туристического комплекса:
Экскурсию организовывал мой будущий супруг, мы познакомились именно здесь. И вот когда выстроенные домики я увидела, у меня сразу в голове появилась вот эта индейская тематика. И мы начали делать индейские костюмы, начали придумывать индейские программы.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-10

Роман Мельниченко:
Тем более у каждой страны есть свои аборигенные корни, также эхо других культур.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-13

Две головы хорошо, а три – еще лучше. Родной брат Романа, он же вождь Хуакас, катает туристов на лошадях без седла и железа во рту. Принципы мягкой дрессуры, как у индейцев, и бережное отношение к природе – во главе угла. В этнокомплексе трудятся семейным подрядом и обустраивают типи. Правда, чтобы познать «дзен» и принципы золотого сечения, пришлось «перелопатить» немало зарубежных роликов и тренироваться на макетах.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-16

Наталья Мельниченко:
Спортсмены, которые катаются на собаках, зимой даже приезжали. Поэтому мы сейчас переоборудуем типи, сделаем его зимним. Есть электричество, пол, спальные, отопление это очаг, т. е. очень тепло. Дизайн делает мама Светлана.

Ловцов снов – у нас достаточно много, – потому что это такой основной индейский талисман. Они верили, что плохие сны, плохие мысли задерживаются на этих паутинах, и когда человек просыпается, если у него в изголовье висит ловец снов, то он просыпается бодрым.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-19

Свои типи хозяева называют центрами подзарядки. Оно и понятно, ведь все сделано с душой.

Наталья Мельниченко:
А этот элемент круче, чем на Бали. Это этношезлонги.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-22

Зеленая тема продолжается в экзотическом саду и традиционной индейской бане – инипи. Поддают парку с помощью натуральных трав. После такой ароматерапии грех не наполниться кислородом в лесу. И даже здесь наши герои нашли, чем удивить туристов.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-25

Наталья Мельниченко:
Лес и рядом речка 500 метров. Можно покататься на каноэ, половить рыбу, можно взять с собой собачку и позаниматься дог-трекингом, вместе с собакой пособирать грибы и ягоды.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-28

Чем не Лапландия? Рассекать на северном такси просто непередаваемо. Летом хаски катают на скутере, зимой – на нартах и транслируют свой позитив. В составе «великолепной шестерки» – собаки-старожилы, которые прошли все этапы дрессуры. И, надо сказать, наши энтузиасты постоянно повышают свое мастерство и проводят для гостей анимационные шоу.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-31

Наталья Мельниченко:
Если вы хотите завести хаски для того, чтобы он был охранником, то, конечно, у вас не совсем получится, потому что хаски другие.

Руслан Мельниченко, хозяин туристического комплекса:
Максимум залижет до смерти. Они очень няшные, пушистые, так издревле они грели людей, детей.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-34

Наталья Мельниченко:
И использовались как няньки. Эскимосы аляскинские запускали хасок к маленьким детям, и хаски обогревали их. Грели их и занимались с малышами.

После активной перезагрузки обед по расписанию. Иван-чай и оладушки из тыквы. Меню настоящих вождей. За 4 года семья Мельниченко познакомилась с поклонниками ЗОЖа из разных уголков мира. В гости приезжают инструкторы гимнастики цигун, чемпионы по парению, ремесленники вместе проводят фирменный фестиваль «Эко Лэнд». Устраивают мастер-классы по добыче огня, заготовке травяных чаев, лозоплетению. Одним словом, все, чтобы прочувствовать дух природы.

Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси-37

Наталья Мельниченко:
Летом здесь работает детский лагерь, они учатся кататься на лошадях, ездить на хаски и живут в этих типи. Детям это очень нравится, они сами плетут себе сувениры. Одна индейская мудрость гласит, все в мире тленно, деньги уйдут, все уйдет, останется только земля, из которой мы вышли это основа.

В планах проводить Неделю индейской культуры и приобщать белорусов к экологическому туризму, ведь гармония важнее всего.

# Год малой родины # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Роман Мельниченко # Наталья Мельниченко # Руслан Мельниченко # Фотофакт # Туризм

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