Покататься на лошадях без седла и побывать в традиционной индейской бане. Что ещё можно сделать в этнокомплексе в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня вместо отеля мы выберем типи, а вместо бани – инипи. Проведем колоритные выходные в индейской деревне.

Роман Мельниченко, хозяин туристического комплекса:

Ближайший предок диких тарпанов, которых называли здесь лесными кониками.

А началось все с любви, когда Роман Мельниченко из Калининграда приехал в Глубокский край. Небесные просторы и дикие леса так запали в душу, что парень решил заняться пермокультурой и построил экзотические вигвамы. Слава о них разлетелась быстро, и на одну из экскурсий приехала очаровательная туристка. Event-менеджеру было предначертано стать богиней Чаской.

Наталья Мельниченко, хозяйка туристического комплекса:

Экскурсию организовывал мой будущий супруг, мы познакомились именно здесь. И вот когда выстроенные домики я увидела, у меня сразу в голове появилась вот эта индейская тематика. И мы начали делать индейские костюмы, начали придумывать индейские программы.

Роман Мельниченко:

Тем более у каждой страны есть свои аборигенные корни, также эхо других культур.

Две головы хорошо, а три – еще лучше. Родной брат Романа, он же вождь Хуакас, катает туристов на лошадях без седла и железа во рту. Принципы мягкой дрессуры, как у индейцев, и бережное отношение к природе – во главе угла. В этнокомплексе трудятся семейным подрядом и обустраивают типи. Правда, чтобы познать «дзен» и принципы золотого сечения, пришлось «перелопатить» немало зарубежных роликов и тренироваться на макетах.

Наталья Мельниченко:

Спортсмены, которые катаются на собаках, зимой даже приезжали. Поэтому мы сейчас переоборудуем типи, сделаем его зимним. Есть электричество, пол, спальные, отопление – это очаг, т. е. очень тепло. Дизайн делает мама Светлана. Ловцов снов – у нас достаточно много, – потому что это такой основной индейский талисман. Они верили, что плохие сны, плохие мысли задерживаются на этих паутинах, и когда человек просыпается, если у него в изголовье висит ловец снов, то он просыпается бодрым.

Свои типи хозяева называют центрами подзарядки. Оно и понятно, ведь все сделано с душой. Наталья Мельниченко:

А этот элемент круче, чем на Бали. Это этношезлонги.

Зеленая тема продолжается в экзотическом саду и традиционной индейской бане – инипи. Поддают парку с помощью натуральных трав. После такой ароматерапии грех не наполниться кислородом в лесу. И даже здесь наши герои нашли, чем удивить туристов.

Наталья Мельниченко:

Лес и рядом речка 500 метров. Можно покататься на каноэ, половить рыбу, можно взять с собой собачку и позаниматься дог-трекингом, вместе с собакой пособирать грибы и ягоды.

Чем не Лапландия? Рассекать на северном такси просто непередаваемо. Летом хаски катают на скутере, зимой – на нартах и транслируют свой позитив. В составе «великолепной шестерки» – собаки-старожилы, которые прошли все этапы дрессуры. И, надо сказать, наши энтузиасты постоянно повышают свое мастерство и проводят для гостей анимационные шоу.

Наталья Мельниченко:

Если вы хотите завести хаски для того, чтобы он был охранником, то, конечно, у вас не совсем получится, потому что хаски другие. Руслан Мельниченко, хозяин туристического комплекса:

Максимум залижет до смерти. Они очень няшные, пушистые, так издревле они грели людей, детей.

Наталья Мельниченко:

И использовались как няньки. Эскимосы аляскинские запускали хасок к маленьким детям, и хаски обогревали их. Грели их и занимались с малышами. После активной перезагрузки обед по расписанию. Иван-чай и оладушки из тыквы. Меню настоящих вождей. За 4 года семья Мельниченко познакомилась с поклонниками ЗОЖа из разных уголков мира. В гости приезжают инструкторы гимнастики цигун, чемпионы по парению, ремесленники вместе проводят фирменный фестиваль «Эко Лэнд». Устраивают мастер-классы по добыче огня, заготовке травяных чаев, лозоплетению. Одним словом, все, чтобы прочувствовать дух природы.