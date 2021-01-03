Девушки рассказали, как произвести на них хорошее впечатление при встрече. Но парни ничего не поняли

Пользователь Twitter под ником kb_ogp обнаружил список правил, которые составили японки для того, чтобы юноши могли произвести на них хорошее впечатление при первой встрече. Вот как он выглядит.

Есть парни, которым познакомиться с симпатичной девушкой так же просто, как заварить себе чай. Но это исключительные люди, а большинству юношей приходится долго учиться нормально общаться с представительницами противоположного пола. Девушки это осознают, поэтому иногда дают парням советы. Вот только понять эти советы молодые люди не могут.

Когда молодые люди прочли эти правила, они немного запутались. Если 2 пункт в списке «не делать так» можно заменить на слово «фамильярность», то тут ещё можно разобраться. 3 пункт в списке «не делать» можно расценивать как 3 из списка «делать», но доведённый до крайности. Тоже более или менее понятно.

Но парни не смогли понять разницу между 4 пунктами из двух списков. Да и с 1 пунктом сложно найти золотую середину. После долгих обсуждений молодые люди решили, что в итоге ключевую роль играет внешность. Если парень окажется симпатичным, то он автоматически исполняет правила первого списка, а если несимпатичный, то его поступки расцениваются как действия из второго списка.

Впрочем, у парней есть возможность мстить девушкам, когда они всё-таки начинают встречаться.