Девушки рассказали, как произвести на них хорошее впечатление при встрече. Но парни ничего не поняли
Есть парни, которым познакомиться с симпатичной девушкой так же просто, как заварить себе чай. Но это исключительные люди, а большинству юношей приходится долго учиться нормально общаться с представительницами противоположного пола. Девушки это осознают, поэтому иногда дают парням советы. Вот только понять эти советы молодые люди не могут.
Пользователь Twitter под ником kb_ogp обнаружил список правил, которые составили японки для того, чтобы юноши могли произвести на них хорошее впечатление при первой встрече. Вот как он выглядит.
Хорошее первое впечатление
1. Весёлая улыбка.
2. Очень дружелюбная речь.
3. Опрятный и чистый.
4. Смотреть в глаза при разговоре.
5. Быть расслабленным и спокойным.
Плохое первое впечатление
1. Странная ухмылка.
2. Говорить так, словно вы уже близкие знакомые.
3. Слишком много внимания уделять своему внешнему виду.
4. Во время разговора смотреть в глаза.
5. Не быть энергичным.
Когда молодые люди прочли эти правила, они немного запутались. Если 2 пункт в списке «не делать так» можно заменить на слово «фамильярность», то тут ещё можно разобраться. 3 пункт в списке «не делать» можно расценивать как 3 из списка «делать», но доведённый до крайности. Тоже более или менее понятно.
Но парни не смогли понять разницу между 4 пунктами из двух списков. Да и с 1 пунктом сложно найти золотую середину. После долгих обсуждений молодые люди решили, что в итоге ключевую роль играет внешность. Если парень окажется симпатичным, то он автоматически исполняет правила первого списка, а если несимпатичный, то его поступки расцениваются как действия из второго списка.
Впрочем, у парней есть возможность мстить девушкам, когда они всё-таки начинают встречаться.
Достаточно посмотреть, как юноши фотографируют своих избранниц, и всё становится понятно (здесь подробнее).