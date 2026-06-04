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США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане

04 июня 2026 07:50
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Американские военные нанесли ракетный удар по быстроходному судну в восточной части Тихого океана. В результате точечного попадания погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане-2

Южное командование Вооруженных сил США опубликовало кадры объективного контроля и заявило: разведка подтвердила, что лодка была задействована в крупной операции по международной наркоторговле. Независимые агентства пока не могут подтвердить точную дату и место проведения спецоперации. При этом эксперты отмечают, что Пентагон регулярно проводит подобные жесткие перехваты в океане. 

# США

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