«Это для них очень важно». Почему членам королевской семьи запрещено делать селфи

Некоторые из этих правил уже были нарушены Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но в королевской семье есть одно удивительное правило, которое они, скорее всего, никогда не нарушат – это запрет на селфи.

У британской королевской семьи существует строгий набор правил этикета и протокола, которых они должны придерживаться при посещении мероприятий.

Грег Агнью, королевский фанат, который однажды присутствовал на вечеринке в саду Букингемского дворца, рассказал изданию INSIDER, что посетителям не разрешалось делать селфи с членами королевской семьи, потому что это бы воспринималось как неуважительное отношение.

«Причина в том, что они не хотят, чтобы люди отворачивались от членов королевской семьи и самой королевы. Это для них очень важно».

По словам мужчины, фанатам не разрешалось приближаться к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, которые присутствовали на вечеринке.

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