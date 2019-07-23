«Это для них очень важно». Почему членам королевской семьи запрещено делать селфи
У британской королевской семьи существует строгий набор правил этикета и протокола, которых они должны придерживаться при посещении мероприятий.
Некоторые из этих правил уже были нарушены Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Но в королевской семье есть одно удивительное правило, которое они, скорее всего, никогда не нарушат – это запрет на селфи.
Грег Агнью, королевский фанат, который однажды присутствовал на вечеринке в саду Букингемского дворца, рассказал изданию INSIDER, что посетителям не разрешалось делать селфи с членами королевской семьи, потому что это бы воспринималось как неуважительное отношение.
«Причина в том, что они не хотят, чтобы люди отворачивались от членов королевской семьи и самой королевы. Это для них очень важно».
По словам мужчины, фанатам не разрешалось приближаться к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, которые присутствовали на вечеринке.
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Агнью признался, что были специальные люди, которые заранее выбирали, с кем будут разговаривать королевские особы. «Тех людей, которых выбрали, расположили через каждые сто метров или около того, а члены королевской семьи шли вместе и разговаривали с ними и переходили к следующим».
Букингемский дворец не комментировал эту информацию, однако правило о селфи было подтверждено Меган Маркл. После помолвки с принцем Гарри фанаты попросили будущую герцогиню о совместном фото, на что Маркл отметила, что ей «не разрешено делать селфи».
Фото: instagram.com/SussexRoyal
Королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, что селфи сильно не одобряются в королевской семье.
«Члены королевской семьи всегда предпочитают личное общение, а не людей, которые требуют селфи. Если они сделают хотя бы одно, то это быстро станет постоянным требованием поклонников во время выходов. Также с точки зрения безопасности такие фото не идеальны, так как они требуют определенной близости».
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