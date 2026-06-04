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В Светлогорске 4 июня стартует спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»

04 июня 2026 07:52
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Яркие впечатления, знакомство с белорусскими спортивными традициями и достижениями страны – все это ждет гостей масштабного спортивно-культурного праздника «Вытокі», который принимает Светлогорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Светлогорске 4 июня стартует спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»-2

Старт программе рассчитанной на три дня дадут этим вечером. В парке на улице Калинина стартует молодежный интерактив. Вместе с известными белорусскими художниками ребята распишут новый многопрофильный экстрим-комплекс. Спортивный объект украсят уникальными орнаментами на основе форм и техники соломенных изделий. В 8 вечера эпицентр событий переместится на центральную площадь.

Здесь развернется кинотеатр под открытым небом. Зрителям презентуют спортивную драму «Переломный момент». Лента создана на Национальной киностудии при содействии Белорусской федерации гребли.

# Фестиваль

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