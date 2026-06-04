В Варшаве создано подразделение по борьбе с кабанами на городских улицах

Угроза с Востока вновь оказалась не у дел. Настоящий враг у ворот оказался мешковат и с пятачком. Стадо диких кабанов оккупировало окраины Варшавы. Местные власти собрались решать проблему не самым гуманным образом и создали отряд для их отстрела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные лесничии, по улицам польской столицы шастает от трех до пяти тысяч полосатых хулиганов. Кабаны разворачивают мусорные контейнеры, перебегают дорогу в неположенном месте и даже бросаются на прохожих. В 2025 году зафиксировали 120 случаев нападения на людей, некоторые жертвы попали в больницу. Жалоб на лесных бандитов, акупировавших городскую среду, за последние пять лет набежало почти 9 тысяч.

Свинья, как известно, грязь везде найдет. Удивительно, что варшавские чиновники в упор не замечают мусор, который манит животных. Вместо того, чтобы починить баки и прибрать объедки с обочин, власти решили отстреляться по-быстрому. Зверей в прямом смысле валят на месте и все это на глазах у людей. Другого выхода не остается. Ранее Евросоюз из-за угрозы распространения африканской чумы свиней запретил вывозить пойманных кабанов в лес.