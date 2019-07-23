Прямой эфир

Как правильно разрезать арбуз и почему не стоит доедать его до корки? Отвечают специалисты

23 июля 2019 10:04
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Приближается сезон арбузов, поэтому нужно точно знать, как правильно выбрать арбуз и подготовить его к употреблению.  

Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска на сайте дала несколько полезных советов.  

Стоит обратить внимание на место покупки арбузов – их стоит приобретать в магазинах или местах, специально отведенных для продажи. Покупать в местах несанкционированной торговли не рекомедуется из-за того, что качество и безопасность не будут гарантированы.  

Арбузы должны лежать на поддонах, а не на земле (нарушение хранения ягоды ведет к развитию в ней микроорганизмов).  

Арбузы должны храниться в тени и быть защищены от прямых солнечных лучей. Когда плоды нагреваются, то возможны процессы брожения.  

Лучший сезон для покупки арбуза – конец лета и осень.  

Спелый и сладкий. 7 советов, как легко и быстро выбрать арбуз (читать далее).  

Выбираем арбуз: он должен быть целостный – без повреждений, вмятин и царапин. Не нужно стесняться просить у продавца документы, главный из которых – лабораторное заключение о проверке партии плодов на нитраты.  

Важно помнить, что нельзя покупать части арбузов или отрезать от плода немного на пробу – в месте разреза будут размножаться вредные микроорганизмы.  

Что делать с арбузом после покупки?  

Вымойте арбуз теплой водой с мылом, после – обдайте кипятком, затем холодной водой. Разрезанный арбуз хранить только в холодильнике.  

Белую часть арбуза не стоит есть – в ней скапливается наибольшая часть нитратов.  

Полезные свойства арбуза: богат микроэлементами (магний, калий, природным антиоксидантом - ликопеном), снимает отеки, обладает мочегонным действием.  

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# Еда # калейдоскоп

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