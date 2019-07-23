Как правильно разрезать арбуз и почему не стоит доедать его до корки? Отвечают специалисты

Приближается сезон арбузов, поэтому нужно точно знать, как правильно выбрать арбуз и подготовить его к употреблению.
Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска на сайте дала несколько полезных советов.
Стоит обратить внимание на место покупки арбузов – их стоит приобретать в магазинах или местах, специально отведенных для продажи. Покупать в местах несанкционированной торговли не рекомедуется из-за того, что качество и безопасность не будут гарантированы.
Арбузы должны лежать на поддонах, а не на земле (нарушение хранения ягоды ведет к развитию в ней микроорганизмов).
Арбузы должны храниться в тени и быть защищены от прямых солнечных лучей. Когда плоды нагреваются, то возможны процессы брожения.
Лучший сезон для покупки арбуза – конец лета и осень.
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Выбираем арбуз: он должен быть целостный – без повреждений, вмятин и царапин. Не нужно стесняться просить у продавца документы, главный из которых – лабораторное заключение о проверке партии плодов на нитраты.
Важно помнить, что нельзя покупать части арбузов или отрезать от плода немного на пробу – в месте разреза будут размножаться вредные микроорганизмы.
Что делать с арбузом после покупки?
Вымойте арбуз теплой водой с мылом, после – обдайте кипятком, затем холодной водой. Разрезанный арбуз хранить только в холодильнике.
Белую часть арбуза не стоит есть – в ней скапливается наибольшая часть нитратов.
Полезные свойства арбуза: богат микроэлементами (магний, калий, природным антиоксидантом - ликопеном), снимает отеки, обладает мочегонным действием.
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