Гадания в ночь на Старый Новый год: шесть способов узнать будущее

Новости мира. Существует среди юных и впечатлительных особ поверье, что в ночь на Старый Новый год путём гаданий можно предсказать своё будущее. Строго говоря, гаданиями нынче занимаются люди всех полов и возрастов: первые действительно верят в возможность предсказать грядущее, вторые просто развлекаются, а третьи таким образом подшучивают над первыми.

Гадания: плюсы, минусы и стоит ли к ним серьезно относиться

Итак, гадания принято проводить в тёмной комнате при горящих свечах. Можно предположить, что такая атмосфера создаёт правильный настрой. Давайте вспомним несколько самых распространённых гаданий.

Гадание на кольце, хлебе и крючке.

Три указанных выше предмета кладутся в ёмкость с кусочками батона, углём, камешками и другими мелочами. Миска накрывается полотенцем, и гадающие поочерёдно вытягивают первое, что попалось в руку. После этого предмет возвращается в ёмкость. Если вытянуть батон – будет богатый супруг, если кольцо – миловидный парнишка, если крючок – ничем не примечательный мужчина.

Гадание на палочках.

В коробочку кладутся красная, белая и синяя палочки. Затем они вытягиваются. В первый раз определяется достаток будущего мужа: красная – богат, белая – и так и сяк, синяя – бедняк. Второй раз гадается на внешность: красная – пригож, белая – миловидный, синяя – неказистый.

Гадание по собаке.

В комнату к девице красной запускается пёс. Если тот сразу подбежит к девушке, то она будет счастлива в браке, если ласкаться собака будет, то и муж ласковый ожидается. А вот если пёс станет подозрительно нюхать пол, то супруг будет суровым.

Гадание по башмачку.

Очень простое гадание. Гадатели выходили на улицу и кидали обувь. Куда носок изделия указывал, в той стороне и будущий партнёр. Если обувь указывала на дом, то в ближайшем году вступление в брак маловероятно.

Гадание на разговорах.

Гадающие бродили по деревне и прислушивались к происходящему в домах. Если в доме веселье, то к весёлой жизни, если бранятся, то к ссорам и так далее.

Гадание на расческе.

Перед сном девушка расчёсывает волосы со словами: «суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». После этого девица клала расчёску под подушку и засыпала. Если мужчина приснился, то он и станет будущим мужем. Если приснившийся ещё и расчёсывал девушки или причёсывался, то замуж предстоит выйти в течение года.

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Напоследок обозначим, почему принято гадать в ночь на Старый Новый год. Во-первых, близость зимнего солнцестояния. Это определённый пограничный период, когда проведённые ритуалы более достоверны. По сути, зимнее солнцестояние ближе всего в католическому Рождеству, но, видимо, некое влияние есть и несколько недель спустя. Во-вторых, считается, что в ночь на 14 января на землю приходят умершие и различные духи, которые также могут подсказать, что будет дальше.