«Крещенские гадания у меня сбылись»: верят ли в чудеса белорусские артисты

Новости Беларуси. Для детей Новый год – долгожданный праздник, когда может произойти настоящее чудо. Но дети вырастают. И продолжают ли они верить в волшебство новогодней ночи?

Марк Войтко, солист группы «Proвокация»:

Со мной такого ничего не случалось, но, наверное, я уже, всё-таки, перерос тот момент, когда верят в какие-то новогодние чудеса, отношусь к этому более скептически. И не то, чтобы не верю.

Просто уже не ребёнок и понимаю, что такого явного чуда не будет.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Вы знаете, я такой наивный, я до сих пор верю в чудеса, хотя, уже давно сам являюсь Дедом Морозом, и кудесником – уже от меня ждут все. Но я верю в добро, верю в то, что надо делать людям добро, надо дарить подарки, надо неожиданно как-то появляться, надевать какие-то маски.

И, в общем, делать радость людям.



Иван Вабищевич, певец:

Чудеса – это такое понятие…

В них можно верить, можно не верить – они, всё равно, случаются.

И таких примеров достаточно много: когда все говорят, что этого не будет, а это, бац – и происходит. Конечно, приятно, когда в положительную сторону поворачиваются какие-то весы чудес.

Тео, певец, телеведущий:

Я не совсем верю, честно говоря. Скорее, верю в то, что для того, чтобы получить ту самую заветную мечту, нужно много трудиться, много работать.

Что-то для этого делать, в конце концов.



Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР:

У маладосці я часта марыў, сны глядзеў. Спадабалася, што вось зараз будзе нейкі цуд. Чакаем дагэтуль.

Можа, што і будзе?



Дария, певица:

Я верю в крещенские чудеса, в крещенские гадания.

Потому что у меня они сбылись.

Когда я совершенно на это не рассчитывала и просто гадала, потому что мне было любопытно, нам было весело.

Группа «Naviband»:

– Я не считаю себя взрослым человеком.