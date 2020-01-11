Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад

Автор истории рассказал , что он женился на своей возлюбленной в 2010 году. Познакомились будущие супруги только в 2008 году. Однако недавно семья выяснила, что у них есть общая фотография, которая была сделана ещё в 1987 году.

Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография, на которой они ещё дети.

Мужчина показал тот самый снимок и уточнил, что его жена находится внизу справа, а сам он в самом центре и смотрит в камеру. Автор истории также добавил, что сфотографировался вскоре после переезда из Германии в США.

Большинство пользователей в очередной раз удивились тому, насколько тесен мир. Один из комментаторов оказался веселее и предположил, что автор следил за девушкой и долго добивался её руки, прежде чем они стали супругами.

Несколько месяцев назад в соцсетях прославилась 94-летняя женщина, которая сделала татуировку в память о муже.