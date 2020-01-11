Медсестра встретила ребёнка, за которым ухаживала 28 лет назад. Теперь он врач

Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад.
Пользователь Reddit поделился двумя фотографиями. На них запечатлены медсестра и врач с разницей в почти три десятка лет. И по первому снимку ни за что нельзя предположить, что позже эти два человека будут работать вместе.
Фото: reddit.com/user/abdilatifysh
В комментариях пользователи поразились такому совпадению, а один из комментаторов предположил, что дело не в совпадении. По его словам, поскольку мальчик родился преждевременно и ему оказывалась особая медпомощь, у него появился более сильный интерес к медицине. И затем, став врачом, он выбрал ближайшую к дому больницу.
Несколько месяцев назад мы рассказывали похожую историю. Студентка, которая учится на медика, узнала, что её преподавательница когда-то ухаживала за ней в роддоме.
Девушка даже нашла фотографию себя в младенчестве с той женщиной – здесь подробности.