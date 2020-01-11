Медсестра встретила ребёнка, за которым ухаживала 28 лет назад. Теперь он врач

Медсестра узнала, что видела доктора, который присоединился к её команде, 28 лет назад.

Пользователь Reddit поделился двумя фотографиями. На них запечатлены медсестра и врач с разницей в почти три десятка лет. И по первому снимку ни за что нельзя предположить, что позже эти два человека будут работать вместе.