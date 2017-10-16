Кто победил: в США прошел «исторический баттл» Оксимирона и Dizaster

Новости США. 15 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл между Оксимироном и американцем Dizaster. Баттл проходил на английском языке.

У поединка не было судей, поэтому имя победителя не было названо. Зрители отмечали, что Оксимирон не уступал одному из сильнейших баттл-рэперов мира.

Баттл длился около часа. Первый раунд Оксимирон начал цитатой из культового фильма «Брат-2» и спросил у соперника: «Скажи, американец, в чем сила?». Оба участника иногда переходили на русский язык, например, Dizaster в своем тексте использовал нецензурную брань на языке соперника. В ходе поединка участники затронули тему национальных стереотипов и отношений между странами.