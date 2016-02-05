Новым ведущим Top Gear станет актер из сериала «Друзья»

Новости Великобритании. Актер Мэтт Леблан, известный по роли Джо в культовом сериале «Друзья», станет новым ведущим Top Gear.
Как уточняет BBC, это первый ведущий не из Британии за 39-летнюю историю передачи.
Новости Великобритании. Актер Мэтт Леблан, известный по роли Джо в культовом сериале «Друзья», станет новым ведущим Top Gear.
Как уточняет BBC, это первый ведущий не из Британии за 39-летнюю историю передачи.
Фото. Мэтт Леблан
49-летний Мэтт воспринял назначение на должность подарком судьбы.
Мэтт Леблан:
Как для поклонника машин и фаната Top Gear, для меня большая радость и честь быть частью новой главы этого легендарного шоу. Какой кайф!
Напомним, Top Gear считается самой популярной программой в истории «Би-би-си», её смотрят в 214 странах. Передача уже поставила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей.
Фото. Джереми Кларксон
Раньше программу вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.
Кларксона отстранили от работы в марте прошлого года из-за скандала с продюсером.
Остальные ушли вслед за ним.
На шоумена не раз подавали в суд и за расистские высказывания. При всем при этом в 2013-м Кларксон был признан одним из самых высокооплачиваемых журналистов в истории «Би-би-си».
17 высказываний скандального Джереми Кларксона о себе, о жизни и автомобилях в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».