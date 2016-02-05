Новым ведущим Top Gear станет актер из сериала «Друзья»

Как уточняет BBC, это первый ведущий не из Британии за 39-летнюю историю передачи.

49-летний Мэтт воспринял назначение на должность подарком судьбы.



Мэтт Леблан:

Как для поклонника машин и фаната Top Gear, для меня большая радость и честь быть частью новой главы этого легендарного шоу. Какой кайф!

Напомним, Top Gear считается самой популярной программой в истории «Би-би-си», её смотрят в 214 странах. Передача уже поставила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей.