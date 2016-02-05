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Новым ведущим Top Gear станет актер из сериала «Друзья»

05 февраля 2016 08:11
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Новости Великобритании. Актер Мэтт Леблан, известный по роли Джо в культовом сериале «Друзья», станет новым ведущим Top Gear.

Как уточняет BBC, это первый ведущий не из Британии за 39-летнюю историю передачи.

Новым ведущим Top Gear станет актер из сериала «Друзья»-1


Фото. Мэтт Леблан

49-летний Мэтт воспринял назначение на должность подарком судьбы.

Мэтт Леблан:
Как для поклонника машин и фаната Top Gear, для меня большая радость и честь быть частью новой главы этого легендарного шоу. Какой кайф!

Напомним, Top Gear считается самой популярной программой в истории «Би-би-си», её смотрят в 214 странах. Передача уже поставила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей.

Новым ведущим Top Gear станет актер из сериала «Друзья»-4


Фото. Джереми Кларксон

Раньше программу вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.

Кларксона отстранили от работы в марте прошлого года из-за скандала с продюсером.

Остальные ушли вслед за ним.

На шоумена не раз подавали в суд и за расистские высказывания. При всем при этом в 2013-м Кларксон был признан одним из самых высокооплачиваемых журналистов в истории «Би-би-си».

17 высказываний скандального Джереми Кларксона о себе, о жизни и автомобилях в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# общество # Фотофакт # Автомобили # Джереми Кларксон # Мэтт Леблан

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