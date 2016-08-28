Слониха, гуляющая в центре Москвы, произвела фурор в соцсетях: фотофакт





Выяснилось, что слониха принимала участие в съемках фильма. Как рассказала народная артистка России, художественный руководитель программы «На слонах вокруг света» Таисия Корнилова, слонихе Герде 26 лет. И в центре Москвы она снималась в фильме Рената Давлетьярова «Волшебник».



Таисия Корнилова, народная артистка России (в интервью ТАСС):

Это наша ведущая артистка слониха Герда из аттракциона «На слонах вокруг света» под руководством Андрея Корнилова. Ей 26 лет, весит она 6 тонн. Она снималась в кино Рената Давлетьярова «Волшебник», для съемок в кадре она шагает целый квартал одна. Герда очень любопытная, очень любит общаться с людьми. В слоновнике она часто стоит у двери, любит за людьми наблюдать, любой выезд для нее – праздник.