Слониха, гуляющая в центре Москвы, произвела фурор в соцсетях: фотофакт

Новости России. Москвичи и гости города стали свидетелями необычной воскресной прогулки. Слониха спокойно бродила недалеко от Белорусского вокзала и разрешала себя сфотографировать.
К слону приковано внимание пользователей социальных сетей.
Десятки комментариев оставляют те, кому удалось встретить слониху на оживленной улице.
Выяснилось, что слониха принимала участие в съемках фильма. Как рассказала народная артистка России, художественный руководитель программы «На слонах вокруг света» Таисия Корнилова, слонихе Герде 26 лет. И в центре Москвы она снималась в фильме Рената Давлетьярова «Волшебник».
Таисия Корнилова, народная артистка России (в интервью ТАСС):
Это наша ведущая артистка слониха Герда из аттракциона «На слонах вокруг света» под руководством Андрея Корнилова. Ей 26 лет, весит она 6 тонн. Она снималась в кино Рената Давлетьярова «Волшебник», для съемок в кадре она шагает целый квартал одна. Герда очень любопытная, очень любит общаться с людьми. В слоновнике она часто стоит у двери, любит за людьми наблюдать, любой выезд для нее – праздник.
Напомним, этим летом внимание общественности было приковано к необычным туристкам в центре Минска.
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