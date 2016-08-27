Мой талисман, моя Афина: как фанаты поздравляли Земфиру

«Дорогая Земфира, мы долго думали, что пожелать Вам в этот особенный, важнейший для нас всех день, подбирали слова любви, преданности и благодарности, но всё напрасно – нет таких слов, что в полной мере выражали бы наше отношение. Поэтому сегодня мы, воодушевлённые чувствами, из разных городов, стран и континентов, разных взглядов и профессий, грустные и счастливые, юные и не очень, объединяемся в едином ритме и танцуем для Вас! С Днём рождения! Мы #всегдазатебя и Love never felt so good».

Это описание к видео, которое адресовали поклонники своему кумиру. Они долго подбирали слова, гадая, как Земфира отреагирует на поздравление.

Фанаты из 96 городов и 14 стран приняли участие в съемках ролика-поздравления.

Сотни людей с зонтиками исполнили танец под кавер на песню Майкла Джексона Love never felt so good, после чего выстроились в хэштег #всегдазатебя и образовали стилизованный портрет певицы. С высоты птичьего полета зрелище – фантастическое.