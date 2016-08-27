Мой талисман, моя Афина: как фанаты поздравляли Земфиру

«Дорогая Земфира, мы долго думали, что пожелать Вам в этот особенный, важнейший для нас всех день, подбирали слова любви, преданности и благодарности, но всё напрасно – нет таких слов, что в полной мере выражали бы наше отношение. Поэтому сегодня мы, воодушевлённые чувствами, из разных городов, стран и континентов, разных взглядов и профессий, грустные и счастливые, юные и не очень, объединяемся в едином ритме и танцуем для Вас! С Днём рождения! Мы #всегдазатебя и Love never felt so good».
Это описание к видео, которое адресовали поклонники своему кумиру. Они долго подбирали слова, гадая, как Земфира отреагирует на поздравление.
Фанаты из 96 городов и 14 стран приняли участие в съемках ролика-поздравления.
Сотни людей с зонтиками исполнили танец под кавер на песню Майкла Джексона Love never felt so good, после чего выстроились в хэштег #всегдазатебя и образовали стилизованный портрет певицы. С высоты птичьего полета зрелище – фантастическое.
Татьяна Фролова, художник:
Когда холстом становится футбольное поле, а вместо красок – живые люди! Это казалось невероятным, но оказалось возможным! Расскажу немного о флешмобе #всегдазатебя – сюрпризе ко дню рождения певицы Земфиры, и своём участии в нём. Участие заключалось в отрисовке портрета и подготовке плана расстановки людей в поле. И, конечно, я не могла пропустить сами съемки фильма. Два бомбических дня, несколько часов съемок, 400 человек в поле из 96 городов (14 стран), двое настоящих геодезистов и 1500 гео-меток, изготовленных волонтерами вручную, один маленький мальчик Рома, сами музыканты из Zemfira band! (Лондон), одно волшебное небо, показывающее zнаки, одна певица и бесконечная любовь!
26 августа Земфире исполнилось 40 лет.
Поклонники давно считают этот день особенным. По отметке #естьтакойдень в социальных сетях можно проследить, как люди разных возрастов и профессий поздравляют своего кумира, что пишут, за что благодарят и почему считают: 26 августа – личный праздник каждого, кто хоть когда-нибудь слушал песни «девочки-скандала».
О чем пишут поклонники Земфиры в ее день рождения: