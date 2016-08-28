Солёная невеста в Мёртвом море: что произойдёт с платьем, если его на два года опустить в морскую воду

В лондонской галерее современного искусства Marlborough Contemporary появилась необычная экспозиция. Это 8 фотографий платья, которое два года провело в водах Мёртвого моря. Проект называется «Солёная невеста». Автор – известная израильская художница Сигалит Ландау. Увидеть его можно будет до 3 сентября.

Сигалит воссоздала платье, которое использовалось в постановках пьесы «Между двух миров» («Диббук») в начале ХХ века. Затем опустила его в насыщенную солью воду Мёртвого моря (до 350‰, в то время как в Красном море, которое также считается чрезвычайно солёным, – 41‰). Художница на протяжении трёх месяцев постоянно делала фотографии, поэтому процесс кристаллизации отображён очень детально.

Возможно, начало этой работе было положено гораздо раньше. Ещё в 2012 году в интервью для журнала «Лехаим» Сигалит обратила внимание на символику кристаллизации и отражение этого процесса в библейских сюжетах. Сигалит Ландау, израильский художник:

Я месяц держала ботинки в воде Мертвого моря, и они покрылись таким слоем соли, что окаменели, как жена Лота*. А зимой я отвезла их в Польшу и поставила на лёд озера. За 12 часов соль растопила лёд, ботинки утонули. В фильме процесс ускорен до восьми минут. Конечно, эта соль, которая топит лед, — тоже символ.

Но, по мнению автора этого материала, Сигалит выбрала именно Мёртвое море не только из-за физических качеств воды.

Сигалит Ландау, израильский художник:

Это платье будто бы снег, будто бы сахар, будто бы принятие смерти. Твёрдые слёзы, как белизна, которая спадает под совместным напором огня и воды.

Источником вдохновения стала пьеса «Между двух миров», была написана в 1916 году Семёном Акимовичем Ан-ским (настоящее имя – Шлоймэ-Занвл (Соломон) Раппопорт), выходцем из семьи ортодоксальных белорусских евреев (Чашники, Витебская губерния). Произведение Ан-ского посвящёно двум мирам: миру живых и миру мёртвых. В нём они настолько равноправны, что могут не только косвенно влиять друг на друга, но даже встречаются в суде.

Сюжет основан на еврейскоей легенде о девушке, которая впустила в себя душу мёртвого возлюбленного и стала «диббуком» – сосудом для потусторонних сил.