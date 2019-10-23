Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты

Как сообщает Daily Mail, в сентябре руководство университета поручило установить 21 домик для студентов, которым не хватило жилья. Их комнаты составляют 2,5 на 3 метра и учащиеся заявили, что в таком помещении невозможно жить, поскольку оно «ужасно» и «плохо влияет на психику».

Новости Великобритании. Студенты Университета Западной Англии оказались возмущены маленькими комнатами, которые были им предоставлены за 120 фунтов (195 долларов) в неделю.

Над теми, кто согласился поселиться в таких капсулах, издевались сверстники, говоря, что они не живут в нормальных домах. Некоторые студенты не выдержали и съехали менее чем через месяц.

Учащие жаловались не только на издёвки сверстников, но также на тонкие стены, ограниченное пространство и дороговизну.