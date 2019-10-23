Прямой эфир

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты

23 октября 2019 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Студенты Университета Западной Англии оказались возмущены маленькими комнатами, которые были им предоставлены за 120 фунтов (195 долларов) в неделю. 

Как сообщает Daily Mail, в сентябре руководство университета поручило установить 21 домик для студентов, которым не хватило жилья. Их комнаты составляют 2,5 на 3 метра и учащиеся заявили, что в таком помещении невозможно жить, поскольку оно «ужасно» и «плохо влияет на психику». 

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты-1

Фото: SWNS 

Над теми, кто согласился поселиться в таких капсулах, издевались сверстники, говоря, что они не живут в нормальных домах. Некоторые студенты не выдержали и съехали менее чем через месяц. 

Учащие жаловались не только на издёвки сверстников, но также на тонкие стены, ограниченное пространство и дороговизну. 

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты-4

Фото: SWNS 

Руководство университета пояснило, что они построили домики в качестве одной из временных альтернатив, пока занимаются возведением обычных общежитий. 

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты-7

Фото: SWNS 

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты-9

Фото: SWNS 

Студенты возмутились жильём, которое им предоставил университет. Показываем комнаты-11

Фото: SWNS 

Ранее мы рассказывали о студентах, которым повезло получить комнаты в общежитиях. Комнаты после заселения учащихся разительно менялись в лучшую сторону.

Взглянуть на фотографии до и после можно здесь

# Дизайн интерьера # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Мать испугалась, увидев около сына призрака. Но причина волнений оказалась слишком смешной
23 октября 2019 15:31

Мать испугалась, увидев около сына призрака. Но причина волнений оказалась слишком смешной

Наследники Юрия Гагарина. Как выглядят дети и внуки первого человека в космосе
23 октября 2019 14:45

Наследники Юрия Гагарина. Как выглядят дети и внуки первого человека в космосе

«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института
23 октября 2019 12:10

«Этой фотографии 20 лет». Жанна Бадоева показала себя на первом курсе института