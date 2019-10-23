Мать испугалась, увидев около сына призрака. Но причина волнений оказалась слишком смешной

Мама сына испугалась, когда посмотрела на экран видеоняни у кроватки сына. Женщине показалось, что рядом с малышом призрак, но правда оказалась куда забавнее.

Как сообщает Daily Mail, 32-летняя женщина заметила лицо младенца около спящего в кроватке сына.

Мама предположила, что это был обман зрения, но когда взглянула на экран видеоняни еще раз, то очень сильно испугалась.

«Мой муж работал в ту ночь, поэтому я была еще более взволнована. Я послала фотографию ему, моей маме и лучшей подруге – у них всех было разное мнение».