Мать испугалась, увидев около сына призрака. Но причина волнений оказалась слишком смешной
Мама сына испугалась, когда посмотрела на экран видеоняни у кроватки сына. Женщине показалось, что рядом с малышом призрак, но правда оказалась куда забавнее.
Как сообщает Daily Mail, 32-летняя женщина заметила лицо младенца около спящего в кроватке сына.
Мама предположила, что это был обман зрения, но когда взглянула на экран видеоняни еще раз, то очень сильно испугалась.
«Мой муж работал в ту ночь, поэтому я была еще более взволнована. Я послала фотографию ему, моей маме и лучшей подруге – у них всех было разное мнение».
Встревоженная женщина вооружилась фонариком и решила пробраться в детскую, чтобы разобраться.
«Я вообще не видела ничего необычного в кроватке. Я пыталась пощупать матрас около ребенка, но ничего не чувствовалось. Я сказала себе, что это просто пятно на простыне, и вышла из комнаты. Но, наверное, заходила туда еще три раза за ночь».
Мама очень сильно беспокоилась и почти всю ночь смотрела на монитор.
На следующее утро причина волнений была раскрыта, когда мама проверила матрас сына.
«Сразу же стало очевидно, что под простыней что-то есть. Я сняла ее и увидела гигантское детское лицо, напечатанное на наклейке».
Женщина отметила, что никогда раньше не видела наклейку через простыню, потому что всегда использует наматрасник, но в этот раз муж забыл его надеть.
Когда мама сказала супругу, что он забыл надеть защиту на матрас, он сначала не придал значения ее словам. Затем женщина рассказала мужу, почему напомнила об этом, то пара разразилась смехом.
Мама поделилась историей в соцсетях. Пост женщина стал вирусным и собрал более полумиллиона лайков.
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