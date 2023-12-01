Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом

Народный артист стал ведущим премии и вышел на сцену с роскошным золотым обручальным кольцом, украшенным бриллиантами. Кончено же, это заинтересовало прессу и журналисты поинтересовались, действительно ли Киркоров скоро объявит о свадьбе. Артист ответил, что «все – правда», сообщает РИА Новости.

К слову, в своих интервью Киркоров уже не раз намекал, что он не свободен. Однако всегда говорил с загадками и имя возлюбленной скрывает до сих пор.

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