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Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом

01 декабря 2023 10:52
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Филиппа Киркорова заметили с кольцом на безымянном пальце на премии «Золотой Граммофон». Певец женился?

Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом-1


Фото: РИА Новости

Народный артист стал ведущим премии и вышел на сцену с роскошным золотым обручальным кольцом, украшенным бриллиантами. Кончено же, это заинтересовало прессу и журналисты поинтересовались, действительно ли Киркоров скоро объявит о свадьбе. Артист ответил, что «все – правда», сообщает РИА Новости.

Филипп Киркоров появился на публике с обручальным кольцом-4


Фото: РИА Новости

К слову, в своих интервью Киркоров уже не раз намекал, что он не свободен. Однако всегда говорил с загадками и имя возлюбленной скрывает до сих пор.

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