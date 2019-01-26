Олимпийская чемпионка елкой избила директора школы?

Новости России. В Александрове двукратная олимпийская чемпионка Ольга Данилова избила новогодней елкой директора носящей её имя спортшколы.

Как сообщает издание «Новый город Александров», 28 декабря 2018 года Данилова встретилась с директором учебного заведения Екатериной Шаговой. Во время разговора была поднята тема непрофессионализма работников школы.

Екатерина с утверждениями Ольги не согласилась, добавив, что сама олимпийская чемпионка появилась в учреждении впервые за пять лет. Начался конфликт, в ходе которого, по словам Шаговой, Данилова схватила украшенную ёлку и начала бить ею директора. Когда Екатерина стала защищаться, Ольга, по словам Шаговой, принялась её душить. В итоге директор убежала и направилась в больницу.

В медучреждении были сняты побои, после чего женщина написала заявление в полицию. Правоохранители съездили к месту инцидента и провели необходимые мероприятия. По словам очевидцев, олимпийская чемпиона сопротивления сотрудникам полиции не оказывала. Через некоторое время Данилова написала встречное заявление об избиении.

В УМВД России по Владимирской области было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Судмедэксперты установили, что здоровье участниц конфликта не пострадало. Материалы проверки отправлены в прокуратуру.

Осенью 2018 года у побережья Новой Зеландии произошёл курьёзный случай.